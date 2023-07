Do 'BBB' ao time de anônimos

O "BBB 22" e o "Bake Off" não foram suficientes para Natália integrar o elenco oficial da mansão de "A Grande Conquista". A influenciadora entrou no reality pela vila, área do reality show em que dividiu a convivência com um time de 70 participantes anônimos. Deodato enfrentou perrengues nas semanas iniciais do confinamento, em que precisou dividir camas, passar fome e frio até garantir vaga na etapa oficial da atração.