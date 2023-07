Falsidade de aliado

Além do amor não correspondido com Servo, a ex-BBB lidou com mais uma frustração com o cantor, que exibiu falsidade na aliança com ela. O ex-A Fazenda falou mal de Gyselle pelas costas da aliada e ainda a acusou de assédio. Os atritos a desestabilizaram emocionalmente, mas não impediram de continuar confiante com a resposta do público, que a salvou de berlindas seguidas.