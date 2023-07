Anônimos (nem tão anônimos)

Na busca de inovar no elenco ao trazer pessoas desconhecidas para o jogo, a Record não soube selecionar bem os integrantes, já que escolheu pessoas mais famosas do que celebridades já confirmadas no elenco da mansão. Ex-BBBs ou até ex-namorados de famosos, como Natália Deodato e Gabriel Roza, já tinham uma notoriedade que contribuiu para a votação a favor da entrada no grupo principal, diminuindo as chances para os, de fato, anônimos conseguirem entrar no programa.