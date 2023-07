Como Carelli pode aprender com o fracasso de 'A Grande Conquista'?

Desinteresse

"A Grande Conquista" começou despertando a curiosidade do público em maio, principalmente pela dinâmica apresentar mais de 70 participantes e a convivência caótica marcar o confinamento inicial. No entanto, após a fase da Vila e as primeiras semanas na mansão, o interesse do público foi diminuindo e menos comentários sobre o programa passaram a ser feitos nas redes sociais. O diretor precisa encontrar uma fórmula para que a próxima temporada de "A Fazenda" não tenha a mesma queda na relevância da atração, pensando inclusive na maior duração do reality.