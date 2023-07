Críticas

O comportamento duvidoso do cantor na aliança com Gyselle gerou críticas de espectadores nas redes sociais. "Que cara tóxico", avaliou um internauta no Twitter. "Ele está morrendo de ciúmes do Alexandre, que possessivo", opinou outro. "Sem noção, falso", afirmou mais um. Pessoas ainda analisaram que Thiago "está decepcionando" pela postura "duas caras" com a aliada. "A máscara do Servo caiu", pontuou um usuário.