Fez o público shippar o casal com Rafa

Após ser abusada psicologicamente por Theo, ela acabou se apaixonando pelo filho dele, Rafael (Caio Manhete). O jeito leve e para cima dela mudou a vida do rapaz, que sofre de depressão. Os dois, então, formaram um casal engraçado, mas, ao mesmo tempo, profundo, que encantou os telespectadores. Kate, no entanto, não conseguiu esconder o segredo de que era amante do pai do fotógrafo, o que acabou abalando o relacionamento para a tristeza do público.