Pose de vilã

No começo da novela das sete da TV Globo, Lumiar (Carolina Dieckmann) ficava entre altos e baixos com o público em relação ao posto de vilã. Com mentiras para Ben (Samuel de Assis) e embate com Sol (Sheron Menezzes), os fãs ainda conseguiam a defender pelo fim do casamento com Ben e a saúde da mãe, Dora (Claudia Ohana).