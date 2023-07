Israelly Bonfim

A segunda escolhida do Time IZA é Israelly Bonfim. A jovem tem 11 anos e é de São João de Mereti, na Baixada Fluminense. A primeira apresentação foi "Me Refez", de Priscilla Alcântara, quando virou as três cadeiras. Durante a temporada, ela também encantou com “For Your Love”, de Stevie Wonder.