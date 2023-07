Mudança de direção

Tudo começou quando Sam Levinson (Euphoria) assumiu a direção da série, antes dirigida por Amy Seimetz. Com 80% da série pronta, não houve explicação para a mudança repentina. Porém, segundo relatos do co-criador Abel Tesfaye, o The Weeknd, ele sentiu que a trama estava com muita “perspectiva feminina”.