Pânico e caos

A série 'The Bear' ilustra um renomado chef de cozinha voltando às origens para tentar salvar o restaurante da família. Da excelência do restaurante gourmetizado, Carmy (Jeremy Allen White) terá que lidar com o ambiente desastroso do restaurante familiar cheio de dívidas e com funcionários displicentes. 'The Bear' leva o telespectador a sentir na pele a loucura que é o ambiente de cozinha.