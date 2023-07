Prova da Virada

O programa desta quarta-feira (5) começou com uma dinâmica diferente na prova da virada, já que Alexandre Suita, Natália Deodato e Ricardo Villardo participaram da atividade com Giulia Garcia, Sandra Melquiades e Victoria Macan, que caíram na berlinda na última votação. A integrante do trio que vencesse a competição, que exigia agilidade para passar bolas para a quadra do rival, poderia trocar o lugar na zona de risco com Alexandre, Natália ou Ricardo.