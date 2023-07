Carol Nakamura

A atriz tem 40 anos e é natural do Rio de Janeiro. Sempre envolvida com as artes, foi bailarina, assistente de palco e apresentadora no ‘Domingão do Faustão’, atuou na novela ‘Sol Nascente’ e interpretou papéis no teatro e no cinema. Antenada ao zodíaco, prevê que a convivência com certos signos pode ser mais complicada. Com o prêmio, quer concluir a obra da sua casa, construir uma área para seus cachorros e investir na carreira.