Fátima Bernardes

A antiga apresentadora do "Encontro" justificou a saída das manhãs da Globo para se aventurar em outros formatos. Apesar de ter comandado apenas uma temporada do "The Voice" desde então, Bernardes não empolgou o público e espectadores já questionaram se ela seria a pessoa correta para o posto no reality musical. Com a confirmação da apresentadora na versão infantil do programa, internautas chegaram até a sugerir e ironizar um possível retorno da "TV Globinho" com a jornalista.