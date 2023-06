Poucas câmeras e dinâmica confusa

Na web os internautas reclamam da quantidade de câmeras do PlayPlus, serviço de streaming pago da Record. Segundo eles, a quantidade é pequena e não é possível acompanhar tudo que acontece na mansão. As dinâmicas também confundem o telespectador. Mariana Rios já se mostrou surpresa com algumas situações.