Enredo repetitivo

Desde que entrou na Vila, Gabriel Roza insistiu em falar do assunto que o levou à popularidade e a consequente entrada no programa: o relacionamento com Bia Miranda. Além de comentar várias vezes dos "chifres" que levou da ex-A Fazenda, o influenciador já se mostrou contraditório por dizer não estar preparado para um novo romance, enquanto avaliava a possibilidade de se envolver com Medrado ou Janielly Nogueira no confinamento.