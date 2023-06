Claire e Jamie - Outlander

E quando o amor atravessa séculos? Em Outlander, Claire (Caitriona Balfe) faz uma viagem do tempo para o passado, onde acaba sendo obrigada a casar com Jamie Fraser. Do casamento arranjado surge uma paixão avassaladora pelo líder do clã escocês. Mesmo com séculos os distanciando, ela dá um jeito de permanecer com o amor da vida dela.