Reprodução/Instagram - 08/02/23 O apresentador André Marinho

O humorista André Marinho entrou para o time dos Estúdios Flow. O comunicador fará parte do Flow News, braço de conteúdo jornalístico da empresa. A partir de junho, ele vai comandar dois programas semanais: o Fora da Bolha e o Bigorna da Realidade.

O primeiro vai ao ar às quartas-feiras, às 20h, repercutindo as principais notícias do país, seja no contexto político, econômico, cultural ou social. O objetivo é discutir os temas de maneira informativa com toques de humor. Já o Bigorna da Realidade será exibido às sextas, às 11h, também unindo informação e descontração, com as análises do comunicador para temas do momento.

Em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bérgamo, na Folha de S.Paulo, o apresentador revela o desejo de sair da polarização que impera no Brasil. "Quero furar a bolha da comunicação e promover o diálogo, saindo do tribalismo intolerante que acabou dominando tanto os assuntos sobre política quanto no próprio debate público. Pretendo ajudar a amplificar ainda mais vozes e opiniões, uma cultura que já é a dos Estúdios Flow", diz ele.

A receita para isso será unir pessoas de visões antagônicas, permitindo que o público tenha contato com ideias que não necessariamente coincidem com as delas.

"O Flow já tem história: além de ter sido o pioneiro no formato de podcasts, que é um paradigma na comunicação, foi o único podcast brasileiro que ouviu Lula e Bolsonaro durante a eleição do ano passado. Isso é mérito, principalmente, do Igor Coelho [Igor 3k], que, com sua irreverência e independência, conseguiu navegar nas turbulentas águas da hiperpolarização'', destaca André Marinho, ainda em entrevista à Folha.

O Flow News deve ter onze programas jornalísticos a partir de junho. Para isso, a empresa contratou nomes consagrados, como Carlos Tramontina e Marcela Rahal, além do professor Paulo Cruz e a apresentadora Carol Moreira.