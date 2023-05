6 vezes em que a Globo 'censurou' casais homoafetivo nas novelas

Eleonora e Jenifer (Senhora do Destino)

Na primeira exibição de Senhora do Destino, o casal formado por Bárbara Borges e Mylla Christie recebeu uma construção digna, porém quando foi reprisada no Vale a Pena Ver De Novo, diversas cenas do casal foram cortadas ao ponto de algumas partes do enredo perderem o sentido.