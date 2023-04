Reprodução/ Globo Ana Maria cai no riso com "dica do dia"

Nesta quinta-feira (20), Ana Maria Braga teve um momento engraçado no "Mais Você". A apresentadora não conseguiu segurar a risada ao ouvir a "dica do dia" e falhou em fechar o programa.

"Críticas as minhas atitudes é um direito seu, mas... Nossa, jura?", começou a apresentadora. Ana Maria, então, pausou e não conseguiu continuar. Tati Machado, que estava no programa, então, incentivou: "Vai Ana, vai Ana".

A apresentadora, então, continuou: "Mas cagar para sua opinião é um privilégio meu". Ana, Louro Mané, Tati e Felipe Andreolli, então, caíram na risada.

Louro Mané disse: "Sensacional". Tati, então, brincou: Me deu até calor. Andreolli completou: "Estou suando".

Em seguida, Ana Maria mostrou dificuldades em terminar o programa pois não conseguia para de rir. "Falou, Ana. Vamos embora", tentou contornar Tati. Andreolli tentou terminar o "Mais Você": 'Acabou né, pelo jeito'.