Reprodução MasterChef deixa dezenas de trabalhadores com intoxicação alimentar

Uma prova da versão espanhola do reality MasterChef deixou 40 pessoas vítimas de intoxicação alimentar. No episódio exibido no último domingo, na TVE, os participantes do programa preparam frutos-do-mar, comida mediterrânea e indiana para 120 funcionários do Oceanário de Valência, o maior aquário da Europa que está comemorando 20 anos.

A situação foi exposta quando uma funcionária do local reportou o mal-estar no Twitter. Segundo a usuária Irene Jaspe, o Ministério da Saúde Espanhol foi alertado, mas o caso não foi seguiu adiante.

"A foto acima é da transmissão desta noite. Quatro dos meus companheiros e eu estamos a mesa. Todos com gastroenterite. Na noite seguinte, tive que ir ao pronto-socorro para injetar Primperan na minha bunda para que eu pudesse parar de vomitar. Perdi 5 quilos em trés dias".

"Minha empresa informou ao Masterchef o ocorrido. Nos dias seguintes não

pudemos ir trabalhar. A Saúde Pública nos chamou para investigar o que

aconteceu, mas não deu em nada. Estou escrevendo isso aqui porque eles nem

tiveram a decência de nos escrever para se desculpar. Obrigado @MasterChef pela pior experiência gastronômica que já tive na minha vida".

Após a repercussão do caso, a usuária restringiu o acesso às publicações.

Ao jornal El País, a produtora Shine Iberia, responsável pelo MasterChef espanhol, lamentou as infecções: "Lamentamos muito o mal-estar manifestado por alguns dos participantes na gravação em Valência [...]. Este é um caso absolutamente excepcional nestes 11 anos de MasterChef na Espanha, um programa onde é prioridade absoluta garantir o cuidado alimentar das pessoas envolvidas".

O menu da prova teve como temática uma homenagem ao mundo marinho e foi assinado pelo chef Rakel Cernicharo. O programa dividiu os participantes em duas equipes e elas tiveram a missão de preparar três pratos, moluscada valenciana (composto por ostras, amêijoas e pesto à base de algas), um suquet de robalo tailandês e um cheesecake japonês com algas para a sobremesa.