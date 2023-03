Reprodução Matheus Nachtergaele é dispensado pela Globo após 22 anos

O ator Matheus Nachtergaele encerrou o contrato com a Rede Globo após 22 anos de trabalho. A partir de agora, o artista será contratado por obra e poderá formar parceria com outras empresas, como emissoras e streaming. Matheus integra o elenco de "CineHolliúdy", seriado de comédia da Globo.

A produção "O Auto da Compadecida" (1999) foi um dos primeiros trabalhos de grande sucesso do ator que marcou a carreira dele. A informação do fim do contrato foi confirmada pela colunista de O Globo, Patricia Kogut.

"O Auto mudou nossas vidas, a minha e a do Selton [Mello]. Até hoje o personagem é lembrado. Essa é uma peça política. João sabe como sobreviver ao Brasil oficial, aos poderes representados pelo padre, pelo bispo, pelo coronel, pelo padeiro, que é o pequeno patrão burguês", avaliou no depoimento para o Memória Globo.

Após o "Auto da Compadecida", Matheus integrou as obras "A Muralha" (2000), "Os Maias" (2001), "Pastores da Noite" (2002), "Da Cor do Pecado" (2004), "América" (2005), "Amazônia, de Galvez a Chico Mendes" (2007), "Queridos Amigos" (2008), "Ó Paí, Ó" (2008-2009), "Decamerão: A Comédia do Sexo" (2009), "Cordel Encantado" (2011), "Saramandaia" (2013), "Serra Pelada" (2014), "Filhos da Pátria" (2017-2019) e "Todas as Mulheres do Mundo" (2020).

O trabalho mais recente é a participação no seriado de comédia 'Cine Holliúdy', que já conta com a terceira temporada gravada, mas sem previsão de estreia.

A Globo vem desfazendo a política de contratos fixos, em uma tentativa de economizar ao deixar de pagar salários para atores que não estejam no ar.