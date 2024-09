Mayra Dugaich Katy Perry anuncia novo single com participação de Doechii

Na última segunda-feira (9), Katy Perry anunciou seu novo single e videoclipe, I’M HIS, HE’S MINE , com participação da rapper Doechii , que será lançado na próxima sexta-feira (13).

A cantora compartilhou nas redes sociais a notícia da nova música, que antecede a estreia do álbum 143 , que será lançado no dia 20 setembro.

Vale lembrar que o lançamento do single Woman’s World, que foi produzido por Dr. Luke, que esteve envolvido em batalhas legais por acusações de má conduta sexual com Kesha, gerou controvérsias.

Em sua participação no podcast Call Her Daddy, Katy Perry abordou a polêmica e reconheceu que a colaboração “ deu início a muitas conversas”.

“Ele foi um dos muitos colaboradores com quem colaborei” , ela afirmou sobre o produtor, que ajudou a criar California Gurls, Teenage Dream e vários outros de seus maiores sucessos ao longo dos anos.

A cantora ficou famosa com seu primeiro álbum One of the Boys de 2008, impulsionado pelo enorme sucesso de I Kissed a Girl , que se tornou seu primeiro número 1 na Billboard Hot 100 .

De acordo com a Billboard, em seu terceiro álbum, Teenage Dream (2010), ela marcou um momento histórico ao produzir cinco singles consecutivos em primeiro lugar na Billboard Hot 100, um recorde anteriormente detido apenas por Michael Jackson. Com hits icônicos como Firework, California Gurls e E.T. a fizeram uma potência pop global.

Ao longo de sua carreira, ela acumulou nove Singles número 1 da Billboard Hot 100, 14 sucessos no Top 10 e vários prêmios, incluindo a nomeação como Mulher do Ano da Billboard em 2012.

Katy Perry fala sobre trabalhar com Dr. Luke no álbum ‘143’

Na última quarta-feira (4), Katy Perry respondeu às críticas sobre trabalhar com Lukasz Gottwald, o Dr. Luke em seu novo álbum 143 .

Em entrevista ao Call Her Daddy divulgada na última quarta-feira (4), a estrela pop afirmou que o produtor, que trabalhou em alguns de seus maiores sucessos como I Kissed a Girl, California Gurls e Teenage Dream.

“ Eu entendo que isso gerou muitas conversas e ele foi um dos muitos colaboradores com quem trabalhei. Mas a realidade é que vem de mim” , disse ela sobre o Dr. Luke. “ A verdade é que escrevi essas músicas a partir da experiência de toda a minha vida passando por essa metamorfose, e ele foi uma das pessoas que ajudou facilitar tudo isso. Um dos escritores, um dos produtores. Estou falando por experiência própria.”, concluiu.

De acordo com a People, a artista também citou o single “ empoderador ” de seu novo álbum.

“Quando falo sobre ‘Woman’s World’, falo sobre me sentir tão fortalecida agora, como mãe, como mulher, dando à luz, criando vida, criando outro conjunto de órgãos. Cérebro! Um coração! Eu criei um coração inteiro! E eu fiz isso e ainda estou fazendo isso” , disse.

“Ainda sou matriarca e me sinto realmente enraizada nisso, é daí que estou falando. Então criei tudo isso com vários colaboradores diferentes, pessoas com quem já colaborei no passado, da era Teenage Dream. Tudo isso .”, continuou.

Vale lembrar que em julho, ela anunciou nas redes sociais que seu sexto álbum de estúdio, 143 , seria lançado no dia 20 setembro

Um comunicado de imprensa descreveu o próximo projeto como um “ retorno sexy e destemido à boa forma ” para o artista.

“Eu me propus a criar um álbum dance-pop ousado, exuberante e comemorativo, com a simbólica expressão numérica do amor como uma mensagem central ”, afirmou.

Vale destacar que Katy Perry será a atração principal do Rock in Rio, no dia do lançamento do álbum, marcando sua primeira apresentação no festival do Rio de Janeiro desde 2015.

