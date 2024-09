Mayra Dugaich Liam Gallagher responde fã sobre novo álbum do Oasis

Na última sexta-feira (6), Liam Gallagher , do Oasis , comentou sobre a possibilidade de lançar novas músicas da banda.

Um fã do Oasis perguntou no X (antigo Twitter) se eram verdadeiros os rumores de que Liam e seu irmão Noel estavam planejando lançar um novo álbum após o anúncio de turnê no Reino Unido em 2025.

“Sim, já está gravado” , respondeu Noel. Quando outro fã perguntou se um novo álbum estava “ no ar”, o cantor e compositor de 51 anos escreveu: “ Está na bolsa, companheiro, no ar” . A palavra para descrever o suposto álbum, seria “TARTARUGAS ”, acrescentou.

De acordo com a Billboard, esta não é a primeira vez que Liam sugere a possibilidade de um novo álbum do Oasis. No início deste ano, o músico mencionou no X que um novo projeto do Oasis chegaria em novembro. Seu tweet chegou na mesma época em que Noel anunciou que estava descartando um álbum acústico solo em favor de um “ álbum de rock mais desafiador”.

Vale lembrar que o sétimo e último álbum do Oasis , Dig Out Your Soul , alcançou a posição 5 na parada Billboard 200 em outubro de 2008.

No último dia 27 de agosto, o Oasis anunciou as datas de sua turnê Oasis Live ’25 que passará por Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin.

Vale destacar que os irmãos Gallagher podem realizar uma turnê mundial. “Há planos em andamento para que o OASIS LIVE ’25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano” , disse um comunicado.

Oasis anuncia dois shows extras no Estádio de Wembley

Nesta quarta-feira (4), o Oasis anunciou dois shows extras devido à enorme demanda do público pela próxima turnê da banda. As novas datas serão no Estádio de Wembley, em Londres, nos dias 27 e 28 de setembro de 2025.

Nesses shows, para minimizar a decepção dos fãs com os preços dinâmicos dos ingressos e aqueles que não conseguiram comprar por causa da fila no site, foi criada uma estratégia especial. Eles terão prioridade de venda para os dois novos shows. As inscrições para participar da votação serão abertas primeiro aos muitos fãs que não tiveram sucesso na venda inicial com a Ticketmaster, segundo a Billboard.

Vale lembrar que na semana passada, o Oasis confirmou uma turnê em 2025, além da promessa de uma extensa turnê internacional. “As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado” , escreveu em comunicado nas redes sociais.

O Oasis pegará a estrada para as apresentações em Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo e Dublin. O comunicado oficial acrescentou que “estão em andamento planos para que o OASIS LIVE ‘25 vá para outros continentes fora da Europa no final do próximo ano”.