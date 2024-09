Laís Seguin Tudo sobre a nova música de Justin Bieber com Mk.gee

Após três anos sem lançar um álbum, Justin Bieber está de volta ao estúdio, e desta vez com uma colaboração inesperada. O cantor está trabalhando em uma nova música com Mk.gee , artista indie que recentemente compartilhou detalhes sobre suas sessões de estúdio com Bieber em uma entrevista ao The New York Times .

Segundo Mk.gee , “qualquer coisa que saia da boca dele é música pop” , destacando a flexibilidade criativa que a voz do astro traz ao processo de produção. Desde o lançamento de seus álbuns Justice (2021) e Changes (2020), Bieber enfrentou desafios significativos.

Em junho de 2022, ele revelou ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, que causou paralisia em parte de seu rosto, forçando-o a adiar várias datas da turnê mundial. Embora tenha retornado aos palcos por um breve período, Bieber foi novamente obrigado a interromper a turnê após o Rock in Rio em setembro, priorizando sua saúde.

O cantor cancelou todos os shows restantes até março de 2023, afirmando que precisava de tempo para descansar e se recuperar. Mesmo fora dos holofotes, Bieber não ficou completamente afastado da música. Ele fez colaborações com outros artistas, como na faixa Private Landing de Don Toliver e na versão acústica de Snooze de SZA .

Além disso, sua vida pessoal também tem passado por mudanças importantes. No mês passado, ele e sua esposa, Hailey Bieber, deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal, Jack Blues Bieber.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber e Hailey anunciam nascimento do primeiro filho

Justin Bieber e Hailey anunciaram nas redes sociais o nascimento do primeiro filho, Jack Blues Bieber.

“Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber ”, escreveu Justin em um post no Instagram. Hailey postou a mesma foto em seu stories logo depois.

Familiares e fãs também comentaram na postagem, felicitando o casal no Instagram e outras redes.

Pelo X, Pattie Mallette , mãe de Justin, twittou: “ Parabéns @justinbieber e Hailey. Eu te amo para sempre, BABY JACK!!”

Stephen Baldwin , pai de Hailey, compartilhou o tweet de Mallette, acrescentando: “ Amém, parabéns a você e que Deus continue abençoando nossa família”.

Vale lembrar que o casal anunciou que estava esperando um filho em maio deste ano, compartilhando a notícia no Instagram. De acordo com a People, um representante de Hailey confirmou que a modelo estava grávida de pouco mais de seis meses na época.

O casal se casou em setembro de 2018 em um tribunal de Nova York, apenas dois meses depois de ficar noivo. Mais tarde, eles celebraram com uma cerimônia maior para familiares e amigos, trocando votos e alianças de casamento enquanto o sol se punha em Bluffton, na Carolina do Sul.