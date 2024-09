Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (5), foi lançado o trailer de Child Star , documentário que marca a estreia de Demi Lovato na direção.

O teaser apresenta imagens de Demi, Drew Barrymore, JoJo Siwa, Kenan Thompson, Raven Symone, Christina Ricci e Alyson Stoner no passado e no presente, refletindo o fato de terem sido colocados sob os holofotes ainda jovens.

“Todo mundo queria ter sucesso na indústria desde muito jovem”, disse Demi Lovato no trailer

No video, eles refletem sobre suas experiências com substâncias, problemas financeiros e namoro, ao mesmo tempo em que consideram os desafios enfrentados por uma nova geração de crianças que usam as redes sociais em busca da fama.

“Fico assustada ao saber que essas crianças estão ganhando dezenas de milhões de dólares. É preciso implementar proteções” , afirmou no teaser.

“Eu não estaria onde estou. Não fiz todas as escolhas que levaram até este ponto, mas isso teve um preço” , disse na narração.

Vale lembrar que Demi Lovato recentemente falou sobre Child Star em uma entrevista de capa para o The Hollywood Reporter e explicou por que ela manterá sua futura filha longe da indústria do entretenimento até que ela se torne adulta.

Quando questionada sobre como eles reagiriam se seu filho pedisse para se tornar uma artista, Lovato disse à publicação: “ Eu diria: ‘Vamos estudar teoria musical e prepará-la para o dia em que você completar 18 anos, porque isso não acontecerá antes disso.”

Não porque eu não acredite em você, não te ame ou queira que você seja feliz, mas porque quero que você tenha uma infância, a infância que eu não tive” , acrescentou.

De acordo com a People, a artista disse que gostaria que eles tivessem um “ plano B ” – “ algo que eu gostaria de ter feito porque às vezes acho que é hora de seguir em frente, mas estou nesta posição estranha no meu carreira porque ainda dependo da música para minha renda.”

A estreia está confirmada para o dia 17 de setembro, na plataforma Hulu.

Demi Lovato e mexicanos do Grupo Firme lançam novo single

O Grupo Firme lança um novo single em colaboração com Demi Lovato . A faixa Chula traz as influências da música mexicana e características do Grupo Firme à força vocal de Demi Lovato, criando uma canção envolvente e cheia de emoção. Este novo lançamento marca mais um passo na trajetória de internacionalização dos artistas mexicanos. A faixa também é acompanhada de videoclipe.

“Demi Lovato é uma artista que admiramos desde que éramos crianças “, disse à Billboard Eduin Caz, do Grupo Firme, em uma entrevista em Miami, onde a conversa se voltou para o trabalho do grupo com a estrela pop, semanas antes de sua estreia.

A turnê do Grupo Firme continua fazendo grande sucesso nos Estados Unidos. No último dia 2 de agosto, Demi Lovato e Grupo Firme subiram juntos ao palco no Texas para apresentar esta grande música ao vivo pela primeira vez.

O grupo teve origem na cidade de Tijuana, em 19 de março de 2013, porém suas raízes sinaloenses são inegáveis. O grupo é formado por: Eduin Caz (vocalista), Abraham Hernández (segunda voz), Joaquín Ruiz (baixo), Jhonny Caz (segunda voz), Victor Zavala (baixo), José Rubio (bateria), Dylan Camacho (acordeão) e Christian Tellez (tololoche).

Confira: