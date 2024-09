Mayra Dugaich Sebastián Yatra fará sua estreia na Broadway em ‘Chicago’

Em breve o cantor Sebastián Yatra fará sua estreia na Broadway como Billy Flynn no musical de sucesso de Chicago , de acordo com a People.

Ele estrelará o musical por apenas quatro semanas, do dia 25 de novembro, até 22 de dezembro deste ano, no Ambassador Theatre, em Nova York.

“ Chegar à Broadway era algo que eu imaginava, mas parecia impossível. Agora que isso está se tornando realidade em Chicago, que é um show tão icônico, é algo que me enche de grande entusiasmo” , afirmou.

“ Lembro-me de muitos anos atrás, quando fui ver Evita na Broadway e Ricky Martin estava estrelando. Fiquei surpreso ao ver um latino na Broadway, também atuando em inglês. Este é um compromisso que exige muita disciplina e mal posso esperar para aprender muito com o elenco e a equipe técnica” , acrescentou.

Vale lembrar que Yatra lançou uma grande variedade de músicas, desde baladas românticas até pop latino e reggaeton. Em 2022, ganhou dois Grammy Latinos, de melhor música pop ( Tacones Rojos ) e melhor álbum vocal pop ( Dharma ).

No mesmo ano, ele se apresentou no Oscar, cantando Dos Oruguitas , canção indicada ao Oscar de Lin-Manuel Miranda que gravou para a trilha sonora do desenho animado da Disney, Encanto .

“A Colômbia é mágica” , disse à People em novembro de 2021. “ É um milagre, este lugar onde todas as cores ganham vida. …Então o fato da Disney ter decidido fazer um filme inspirado no nosso país, na nossa terra, esse Encanto é algo que sempre serei grato.”

“Encanto será um filme que colocará a Colômbia diretamente nos corações de pessoas de todo o mundo que talvez nem soubessem muito sobre a Colômbia.“Então, me sinto muito honrado com isso. ”, afirmou.

Vale destacar que Chicago é o musical americano mais antigo da história. Ele que foi um fracasso quando a produção original de 1975 estreou, apesar do talento das protagonistas Gwen Verdon e Chita Rivera.

A história, sobre duas mulheres assassinas que usam sua notoriedade criminosa para encontrar fama no circuito de Vaudeville, foi considerada muito obscura na época, mas recebeu uma nova chance quando foi montada em 1996, desta vez com Ann Reinking e Bebe Neuwirth.

Um filme foi feito em 2002, estrelado por Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere . Ganhou vários prêmios no Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz Coadjuvante para Zeta-Jones.

Sebastián Yatra libera novo single ‘Los Domingos’

Na última quinta-feira (29), o cantor e compositor Sebastián Yatra lançou seu novo single, Los Domingos .

“Obrigado de verdade a toda a minha equipe e a todas as pessoas que tornaram este vídeo possível e música possível!! Eu os admiro demais”, postou no Instagram.

A nova balada acústica põe fim à espera dos seguidores da artista, que há semanas estão atentos às redes sociais em busca de pistas sobre o lançamento desta nova música.

Los Domingos leva os ouvintes a uma viagem onde Sebastián imagina diferentes cenários de como poderia ser um reencontro com a garota dos seus sonhos, através de suaves dedilhados de guitarra e letras comoventes.

Este lançamento, depois de muito tempo sem lançar música, marca o início de uma nova etapa na sua carreira e destaca a evolução da sua arte, oferecendo um primeiro olhar sobre qual será a sua próxima produção musical.

“Essa é a música perfeita para dedicar àquela pessoa especial. Ela marca o início de uma linda etapa da minha carreira, depois de um ano e meio de inspiração escrevendo músicas. Com essa música volto às minhas raízes românticas, com nervosismo, mas com muita emoção, porque sinto que estamos num momento da música onde as pessoas realmente se conectam com o que ouvem. Para mim é importante criar músicas que durem no tempo e que toquem o coração “, expressou.

O novo single é acompanhado por um videoclipe, dirigido por Pablo Curto e produzido por Sample, que apresenta Sebastián tocando violão enquanto diferentes cenas imaginativas se desenrolam ao fundo, ilustrando o que poderia ter sido o relacionamento que o protagonista almeja. O vídeo foi gravado em Madrid e já está disponível no canal do artista no YouTube.

Dando continuidade ao seu compromisso de capacitar jovens aspirantes a músicos, a Bolsa Sebastián Yatra foi concedida juntamente com a Fundação Cultural Latin Grammy ao contrabaixista cubano Leo Luna Roblejo. A bolsa apoiará os estudos de graduação de Roblejo na Berklee College of Music para o segundo semestre de 2024.

O cantor colombiano continua a se firmar como um dos artistas mais influentes do pop latino. Após a bem-sucedida apresentação no Starlite de Marbella, na Espanha, Yatra quebrou o recorde de público ao se apresentar diante de mais de 65.000 pessoas durante o encerramento do Festival de San Ginés na Playa del Reducto em Arrecife, tornando o evento um dos mais numerosos e memorável na história recente da cidade.

Vale lembrar que o cantor possui mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify.