RM, do BTS, anuncia documentário ‘RM: Right People, Wrong Place’

Nesta terça-feira (3), foi anunciado que RM do BTS terá um documentário solo, RM: Right People, Wrong Place . De acordo com um comunicado, o filme é dirigido por Lee Seokjun, que também produziu os vídeos de J-Hope para Arson e MORE .

A obra levará os espectadores “ através de Seul, Tóquio e Londres – cidades onde RM capturou a essência do visuais do álbum, incluindo fotos conceituais e videoclipes – proporcionando uma visão aprofundada de sua visão criativa.”

Oficialmente selecionado para estrear na parte Open Cinema no 29º Festival Internacional de Cinema de BUSAN (BIFF) em um horário ainda não divulgado durante o evento de 2 a 11 de outubro, o filme faz uso de “ vários cenários e diversas colaborações artísticas” [para] oferecer um vislumbre evocativo de sua introspecção e crescimento, adicionando profundidade à exploração labiríntica da identidade de RM como líder do BTS e como indivíduo Kim Namjoon (RM)”.

Produzido pela agência do grupo, HYBE , e distribuído pela CJ 4DPLEX, o documento levará as armys (nome do fandom) em uma jornada pelos oito meses que antecederam o alistamento militar de RM em novembro de 2023, após o lançamento de seu primeiro álbum solo, Indigo , em dezembro de 2022.

De acordo com a Billboard, também levará os espectadores pelas sessões do segundo LP solo de RM, Right Place, Wrong Person , prometendo destacar a “jornada de autodescoberta do cantor enquanto ele canaliza suas experiências e emoções em um álbum que mostra sua sensibilidade e crenças distintas por meio de um retrato sincero de se sentir um estranho, deslocado”.

Vale lembrar que Right Place, Wrong Person estreou em primeiro lugar na parada de álbuns de rap da Billboard em junho e em quinto lugar na parada de álbuns da Billboard 200 , com seis faixas individuais estreando no top 10 da parada de vendas de músicas digitais de rap.

Embora a data exata de exibição no BIFF ainda não tenha sido anunciada, o comunicado afirma que o filme será exibido em uma “ exibição ao ar livre em grande escala ”; o filme fará história por ser o primeiro filme focado em um artista de K-pop a ser oficialmente selecionado para a seção “ Open Cinema” do maior festival de cinema da Ásia.

Vale destacar que RM: Right People, Wrong Place terá um lançamento global nos cinemas ainda este ano.

Megan Thee Stallion e RM do BTS lançam colaboração “Neva Play”

No último domingo (1), Megan Thee Stallion anunciou nas redes sociais que irá lançar uma música com RM , do BTS .

A colaboração já tem data para lançamento e já está disponível para pre-save nas plataformas de streaming.

“NEVA PLAY com RM sai sexta HOTTIES X ARMY #MEGJOON, ” Megan escreveu na legenda. A capa do single é um desenho dela com cabelo azul e RM apenas olha para trás.

Ela adiantou o que os fãs podem esperar, “ps. Este é um dos meus versos favoritos de RM que já ouvi! “Nunca o ouvi fazer rap nesse estilo antes.”

Nos comentários, a cantora Halsey , que cantou com o BTS em 2019 na faixa Boy With Luv , comemorou o lançamento, “Screaming!!!!!!!! ”, escreveu.

Recentemente, Megan compartilhou no X alguns emojis sugerindo a nova colaboração. A postagem deixou os fãs entusiasmados, que acertaram imediatamente que o coração roxo significava o envolvimento do BTS. No dia seguinte, a conta do BTS confirmou a notícia de uma parceria.

Vale destacar que Megan Thee Stallion lançou seu terceiro álbum, Megan . Vale lembrar que as atividades do BTS estão em pausa enquanto os membros cumprem o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Neva Play não é a primeira vez que a rapper trabalha com o BTS. Em 2021, ela participou do remix do single Butter .

A faixa estará disponível na próxima sexta-feira (6).