Mayra Dugaich Eduardo Costa fala sobre fim da amizade com Leonardo

No último sábado (31), o cantor Eduardo Costa comentou sobre o fim da amizade com Leonardo durante a Expoclaudio, em Minas Gerais.

Vale lembrar que o projeto Cabaré era conduzido por Leonardo e Eduardo Costa e chegou ao fim em 2020 após um desentendimento entre os artistas.

“Ele é meu irmão, meu parceiro, meu ídolo, um cara que respeito para caramba. Eu te amo, Leonardo, mais do que tudo”, declarou Eduardo em entrevista ao jornal O Globo.

“ Leonardo é um cara que eu andei atrás em show para conhecer… É um ídolo da minha vida que virou meu amigo, meu parceiro de escritório, meu patrão, meu companheiro de palco. E eu nunca imaginei, no meu mais longínquo sonho, que um dia eu ia ter uma dupla sertaneja com o Leonardo” , comentou.

“ Era uma dupla que deu liga, teve química, e que o público do Brasil abraçou. A única coisa que eu posso dizer é: ‘Eu te amo, Léo'”, finalizou.

Eduardo Costa revela que teve o rosto desfigurado por acidente

Recentemente, o cantor Eduardo Costa foi alvo de críticas sobre sua aparência, usou as redes sociais para desabafar e esclarecer os motivos por trás das mudanças em seu rosto. Ele explicou que, após um procedimento de micropigmentação nos lábios, sua boca ficou mais avermelhada, o que gerou comentários e especulações.

Eduardo revelou que suas cirurgias plásticas foram consequência de um grave acidente aéreo sofrido em 2011, que deixou seu rosto desfigurado.

“Vou contar para vocês por que meu rosto ‘deu diferença’. É um negócio de que nem gosto de falar, mas vou. Sofri um acidente de avião muito feio, no interior de Minas [Gerais]. Quebrei a mão, o braço, o rosto, o nariz, trinquei minha cabeça o osso dela trincou. Não tinha como fazer algo. Meu rosto, nessa época, ficou todo ‘arregaçado’ ”, detalhou.

Após o acidente, Eduardo passou por vários procedimentos estéticos na tentativa de amenizar as cicatrizes e danos. “ O que fiz foi para corrigir algumas coisinhas […], porque [o rosto] ficou muito horroroso, [com] muita cicatriz. Uma parte dele afundou e, se eu fosse fazer cirurgia, demoraria, e eu tinha agenda ”, completou.

“ Eu tinha vendido 10 mil ingressos e não podia deixar de cumprir [com a apresentação]. Era para ter sido um acidente fatal. Tirei o cinto com medo de explodir o avião e quebrei a cara toda ”, relatou.

Além de esclarecer as mudanças em sua aparência, Eduardo Costa também abordou um vídeo que circulou na internet, onde ele aparece parado por cerca de cinco minutos durante um show. Segundo o cantor, este é um momento de reflexão e gratidão.

“Quando estou ali no palco e vocês me veem parado por cinco ou 10 minutos, é o momento em que as pessoas estão gritando. Sabem o que eu estou fazendo […]? Agradecendo a Deus pela vida de cada um que está ali. Porque eu saí lá de Abre Campo [MG], do meio do nada, sem ter o mínimo”, explicou.