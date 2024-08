Mayra Dugaich Sevdaliza divulga trecho de Alibi Part.2 com participação de Anitta

Nesta sexta-feira (30), Sevdaliza compartilhou no TikTok um trecho da música Alibi Part. 2 , com a participação de Anitta .

O vídeo publicado na rede social, já tem mais de 219 mil visualizações e 40 mil curtidas. A cantora aparece dançando e cantando o hit em um estúdio musical.

A versão original da faixa contou com a parceria de Pabllo Vittar e da francesa Yseult , ganhou muito destaque na playlist Top 50 Global do Spotify .

Atualmente, Alibi é a música mais popular de Sevdaliza na plataforma de streaming, com mais de 215 milhões de plays. A cantora possui quase 25 milhões de ouvintes mensais.

Vale lembrar que em 18 de julho, a faixa alcançou o 12º lugar da playlist Top 50 Global , com mais de 4,1 milhões de reproduções em 24 horas.

A versão ao vivo, interpretada pelas três cantoras no estúdio da Vevo também foi filmada em julho, em Londres, na Inglaterra.

A data de lançamento de Alibi Part 2 , com participação de Anitta e outra cantora brasileira, ainda foi confirmada.

‘Alibi’ de Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult ganha versão ao vivo

Foi divulgada a versão ao vivo de Alibi interpretada por Pabllo Vittar , Sevdaliza e Yseult encomendada pela Vevo .

Em julho, a cantora Pabllo Vittar entrou para a história da música mundial ao conquistar uma posição no Top 50 Global do Spotify , tornando-se a primeira drag queen a alcançar esse feito.

A música Alibi , se tornou viral e começou a dominar as paradas e atingiu a posição 47 no ranking global do Spotify. Além disso, Pabllo já acumula mais de 24 milhões de ouvintes mensais na plataforma e possui uma base de quase 13 milhões de seguidores no Instagram.

Ainda em julho, Sevdaliza , usou o X (antigo Twitter) para um desabafo, comentando sobre seu sentimento de ser acolhida pelo público latino-americano, destacando sua experiência como refugiada e a dificuldade de retornar ao Irã.

“Infelizmente, nunca poderei voltar para minha terra natal, pois seria presa ou assassinada. Sempre me senti uma imigrante nômade. Nos últimos meses, fui abraçada de braços abertos pelo povo latino-americano. É muito especial para mim e sou grata” , escreveu ela.

Vale lembrar que Sevdaliza , que nasceu em Teerã e se mudou para a Holanda com sua família aos cinco anos, tem uma carreira marcada pela busca de suas raízes persas na sua arte.

