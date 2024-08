Mayra Dugaich Sabrina Carpenter libera faixa bônus ‘Busy Woman’

Na última quinta-feira (29), Sabrina Carpenter compartilhou no Instagram que liberou uma faixa em seu site oficial que não entrou no álbum Short n ‘Sweet .

A cantora explicou que escreveu a música Busy Woman com o produtor Jack Antonoff e a co-compositora Amy Allen depois de entregar seu novo álbum à gravadora.

“[Eu] fiquei tão triste que não pude incluí-la… ”, acrescentou ela. “É uma das minhas favoritas, então queria dar a vocês como agradecimento por todo o carinho!!!!!”

Depois que Sabrina lançou Short n ‘Sweet em 23 de agosto, os fãs rapidamente começaram a especular que ela escreveu algumas das músicas do projeto sobre o ator irlandês Barry Keoghan , particularmente Bed Chem .

“I was in a sheer dress the day that we met/ We were both in a rush, we talked for a sec, ” ela canta na faixa. “ Who’s the cute boy with the white jacket and the thick accent? … Who’s the cute guy with the wide, blue eyes?”

Barry também protagoniza ao lado de Sabrina o videoclipe de seu single Please Please Please, que está no topo da Billboard Hot 100.

Vale lembrar que eles geraram rumores de namoro pela primeira vez no final de 2023, alguns meses antes de fazer sua estreia pública na festa pós-Oscar da Vanity Fair em março.

Segundo a cantora, a música não está nas plataformas digitais. Ela estará disponível para compra em seu site por tempo limitado.

Sabrina Carpenter compartilha vídeo de bastidores de ‘Taste’

Na última quinta-feira (29), Sabrina Carpenter compartilhou o vídeo dos bastidores do novo videoclipe Taste com Jenna Ortega .

“No universo cinematográfico de Sabrina, as mulheres nunca morrem. Infelizmente, os homens sofrem mais com as leis. Este vídeo em particular, é quase cômico como as mulheres ainda não morrem “, afirmou a cantora.

“Eu apenas matei aquela de azul com sua própria serra elétrica!”, brinca Jenna Ortega.

Vale lembrar que Taste é o terceiro single de Sabrina Carpenter , de seu sexto álbum de estúdio, Short N ‘Sweet , que estreou em agosto e já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music .

Este disco, que destaca suas impressionantes habilidades vocais e composição afiada, é considerado um dos lançamentos mais aguardados do ano de 2024 e representa o auge de um ano histórico para a cantora .

Ela escreveu o álbum em colaboração com Amy Allen, Julia Michaels e Steph Jones , junto com John Ryan, Julian Bunetta e Jack Antonoff, que também produziu o disco.

Vale destacar que Jenna Ortega está estrelando a próxima sequência, Beetlejuice 2 , que estará ans cinemas a partir de 6 de setembro. Ela também está filmando a segunda temporada da série Wandinha .

