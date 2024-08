Mayra Dugaich A$AP Rocky lança a faixa ‘Tailor Swif’ após vazamento

Nesta sexta-feira (30), A$AP Rocky lançou o tão aguardado single Tailor Swif nas plataformas digitais.

Vale lembrar que a faixa surgiu pela primeira vez como um vazamento após a apresentação ao vivo do rapper na Rolling Loud Portugal em julho de 2022.

Ele inicialmente cantou a música sob o nome de Wetty e depois do vazamento online, os fãs pediram por um lançamento oficial.

Na última quinta-feira (29), A$AP Rocky publicou nas redes sociais um trecho do videoclipe, filmado na Ucrânia e compartilhou o lançamento.

Ao descrever o projeto para sua reportagem de capa da Billboard, Rocky disse que continua sua exploração do expressionismo alemão.

“ Neste exato momento, é muito sombrio. Isso é uma abreviatura. Está infundindo o expressionismo alemão com o futurismo do gueto ”, disse.

Segundo a Billboard, o título da faixa chamou a atenção dos fãs, principalmente dos Swifties. De acordo com a publicação, o lançamento de Tailor Swif apenas aumentou a expectativa pelo álbum Don’t Be Dumb .

A$AP Rocky explica adiamento do álbum ‘Don’t Be Dumb’

O rapper A$AP Rocky , falou do adiamento do lançamento de seu quarto álbum de estúdio Don’t Be Dumb , estava previsto para ser lançado em 30 de agosto.

Na matéria de capa da Billboard , ele revelou que está adiando o projeto para o outono, entre setembro e dezembro deste ano.

“ VAZAMENTOS E AMOSTRAS ESTÃO INTERROMPENDO O ÁLBUM. JÁ FAZEM 6 ANOS E EU QUERO FAZER O MELHOR ÁLBUM DE TODOS OS TEMPOS. DESCULPE PELA ESPERA ”, ele escreveu no X em resposta ao NFR Podcast.

O rapper do Harlem (nome verdadeiro Rakim Mayers) disse à Billboard que Don’t Be Dumb contará com o colaborador frequente e amigo Tyler, The Creator e Morrissey e uma lista de produtores que incluem Pharrell Williams, Mike Dean, Hitkidd, Madlib, Metro Boomin e The Alchemist.

“Eu sentei e toquei o álbum para Tim Burton, e ele estava f—ando com ele pesado ”, ele disse, acrescentando que o diretor de Beetlejuice estava “ balançando a cabeça ” enquanto ouvia. “ Ele fica tipo, ‘Uau! Eu não sabia que você fazia esse tipo de música!’”

Vale lembrar que Don’t Be Dumb chegará seis anos após Testing , que foi lançado em 25 de maio de 2018, via ASAP Worldwide, Polo Grounds Music e RCA Records .

O projeto de 15 faixas apresentou colaborações com Moby, T.I. e Kid Cudi ( A$AP Forever REMIX ), FKA twigs ( Fukk Sleep ), Skepta ( Praise The Lord (Da Shine) ), Kodak Black ( CALLDROPS ), Juicy J ( Gunz N Better ), French Montana ( Brotha Man ) e Frank Ocean ( Purity ). Alcançou a quarta posição na Billboard 200 e a terceira posição no Top R&B/Hip-Hop Albums.

Ouça: