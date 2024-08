Mayra Dugaich P!nk compartilha vídeo de bastidor com a filha antes de apresentação

Na última terça-feira (27), a cantora P!nk compartilhou nas redes sociais um vídeo dos bastidores da apresentação com sua filha Willow . Ela também postou imagens da Summer Carnival Tour no Instagram.

Vale destacar que a postagem incluía um momento antes da apresentação na Convenção Nacional Democrata em 22 de agosto, onde P!nk deu à filha alguns conselhos.

“Apenas faça o que você quer. O que quer que você não cante, eu cantarei. ”, afirmou.

A apresentação aconteceu após discursos de pais e alunos abordando o trágico impacto da violência armada nas escolas dos Estas Unidos.

Vale lembrar que mãe e filha interpretaram uma versão da música de sucesso de P!nk , What About Us . Elas estavam acompanhadas por três backing vocals e um violão.

Esta não é a primeira vez que Willow se junta à mãe no palco. Em 2023, elas cantaram Cover Me in Sunshine na abertura da Summer Carnival Tour de P!nk.

“Ela tem voz, cara. Ela é um passarinho. Ela quer fazer Broadway e depois ser cirurgiã de trauma. Sim, ela é incrível.”, disse a cantora à People.

P!nk e a filha Willow emocionam com ‘What About Us’ em convenção nos EUA

Na última quinta-feira (22), P!nk subiu ao palco do United Center em Chicago na noite final da Convenção Nacional Democrata de 2024 . Ela se apresentou ao lado da filha Willow Sage Hart , de 13 anos, três cantores de apoio e um violão, oferecendo uma versão acústica de seu sucesso “ What About Us “, que ficou no top 20 da Billboard Hot 100 .

A performance foi especialmente emocionante para P!nk , pois ocorreu após vários pais e alunos discutirem as graves consequências da violência armada nas escolas dos EUA .

A performance começou com P!nk cantando: “ Nós somos holofotes, podemos ver no escuro / Somos foguetes, apontados para as estrelas “, seguida por Willow, que assumiu os vocais com seu doce soprano, entoando: “ Nós somos bilhões de lindos corações / E você nos vendeu rio abaixo, longe demais “.

Willow já havia se juntado à mãe, a cantora P!nk em 2021 para o dueto “ Cover Me in Sunshine “, quando tinha apenas 9 anos.

Antes da performance de P!nk , a banda Country The Chicks fez uma apresentação a cappella de ‘ The Star-Spangled Banner ‘. O trio já havia se apresentado no DNC virtual de 2020. Outros artistas que passaram pelo palco do DNC esta semana incluíram Jason Isbell e Mickey Guyton na segunda-feira, Patti LaBelle e o rapper americano Common na terça-feira, e Maren Morris , Stevie Wonder e cantor John Legend .

Assista: