Mayra Dugaich Oasis confirma turnê no Reino Unido em 2025

É oficial. Nesta terça-feira (27), Liam e Noel Gallagher anunciaram que farão uma turnê com o Oasis a partir de julho de 2025 no Reino Unido.

Após 15 anos separados, os co-fundadores e irmãos da banda deixarão o passado para trás enquanto se preparam para uma turnê de reunião no Reino Unido no próximo ano. Os irmãos Gallagher anunciaram que farão 14 shows no verão de 2025, incluindo quatro no Estádio de Wembley, em Londres, e quatro no Heaton Park, em Manchester. Outras paradas incluem Cardiff, Edimburgo e Dublin. Os ingressos estarão à venda em 31 de agosto.

“ Não houve nenhum grande momento revelador que tenha desencadeado a reunião – apenas a percepção gradual de que é o momento certo ”, afirmou um comunicado de imprensa.

“ No entanto, o momento deve ser uma influência subconsciente. Esta quinta-feira representa 30 anos desde que seu eletrizante álbum de estreia ‘Definitely Maybe’ foi lançado, enquanto 2025 verá o igualmente essencial segundo álbum ‘(What’s the Story) Morning Glory?’ atingir o mesmo aniversário.”, finalizou.

“As armas silenciaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou. Venha ver. Não será televisionado .”, compartilharam nas redes sociais.

De acordo com o comunicado de imprensa, estão em andamento planos para a banda também fazer uma turnê fora da Europa no próximo ano.

No último domingo (25), eles aparentemente confirmaram que o Oasis se reuniria depois que ambos postaram um clipe enigmático em suas respectivas contas no X (antigo Twitter) que exibia a data, “ 27/08/24 ”. O site oficial da banda também mostrava a mesma data em sua página principal, sugerindo que um anúncio relacionado ao Oasis aconteceria nesta terça-feira.

Vale destacar que o Oasis se separou em 2009, após a saída de Noel Gallagher da banda de rock britânica.

Em junho, Liam Gallagher iniciou uma turnê comemorando o 30º aniversário do primeiro álbum de estúdio do Oasis, Definitely Maybe.

Noel Gallagher elogia Liam em nova entrevista

Na última quinta-feira (22), Noel Gallagher elogiou seu irmão e ex-colega de banda do Oasis , Liam Gallagher , em uma nova entrevista.

O ex-guitarrista do Oasis conversou com o jornalista John Robb, contando sobre a estreia icônica da banda antes do lançamento de novas versões de edição limitada do álbum Definitely Maybe. O 30º aniversário do álbum será na próxima sexta-feira (30).

Segundo a NME, durante a entrevista, Noel Gallagher fez muitos elogios a seu irmão Liam, especificamente em relação à sua habilidade vocal.

“Não consigo cantar ‘Slide Away’ e ‘Cigarettes & Alcohol’ e ‘Rock ‘N’ Roll Star’ e ‘Columbia’ e tudo mais” , começou Gallagher. “ Quer dizer, posso fazer isso, mas não é a mesma coisa. É a entrega ou o tom da voz e a atitude. “Eu não tenho a mesma atitude que ele.”

Ele também relembrou a noite em que gravaram Supersonic , cantada por Liam no álbum de 1994. “Eu canto ‘Supersonic’ com a mesma melodia, as mesmas palavras, as mesmas inflexões, mas quando ele canta é um pouco mais ameaçador.”

“Quando eu cantava uma música, soaria bem, quando ele cantasse, soaria ótimo”, afirmou.

Os comentários continuam a estimular os rumores de reunião que aumentaram este ano depois que Liam embarcou em uma série de shows de aniversário de Definitely Maybe , e surgiram especulações de que Noel se juntaria a ele no palco.

Antes do início da turnê, Liam compartilhou que Noel recusou uma oportunidade de se reunir para os shows, e até sugeriu que ele “ mandaria a ele uma caixa de chocolates” como um pedido de desculpas por ter sido “ realmente mau ” com ele na época da separação do Oasis em 2009.

Vale lembrar que recentemente, Liam disse ao seu público que Noel “ ainda estava se esforçando” em relação ao retorno da banda, e também respondeu a um fã que perguntou se uma reunião da banda aconteceria no próximo ano.

Vale destacar que os rumores sobre uma reunião da banda vem acontecendo há algum tempo. O Daily Mirror publicou uma reportagem exclusiva, alegando que os irmãos aparentemente haviam reservado datas para shows no Estádio de Wembley em julho passado, porém isso não ocorreu.

Em 2020, Liam disse à NME que uma reunião do Oasis “iria acontecer muito em breve ”, e Noel revelou no início de 2023 que ele “nunca diria nunca” à ideia.

Noel também comentou a possibilidade de um retorno do Oasis durante uma entrevista à NME, acrescentando que a razão pela qual isso ainda não aconteceu foi porque “ nunca houve uma oferta séria sobre o retorno do ‘The Big O’”.

Já Gene Gallagher, sobrinho de Noel e filho de Liam Gallagher, opinou sobre o assunto Oasis e explicou em uma nova entrevista que seu pai deseja que a reunião se concretize.

