Mayra Dugaich Post Malone: ‘F1 Trillion’ atinge 1º lugar na Billboard 200

O primeiro álbum country de Post Malone , F-1 Trillion , chegou ao topo na parada Billboard 200 .

Foram vendidas 250 mil álbuns na semana encerrada em 22 de agosto, de acordo com Luminate. Segundo a Billboard, é o sexto top 10 e o terceiro número 1 do artista.

Vale lembrar que a edição padrão do álbum foi lançada em 16 de agosto e tem 18 músicas, 15 das quais são colaborações com estrelas country que vão de Dolly Parton e Hank Williams Jr. a Brad Paisley, Blake Shelton, HARDY e Morgan Wallen . O F-1 Trillion também ganhou uma edição de luxo, apelidada de Long Bed , com nove faixas solo adicionais de Post Malone .

O disco também lidera o Top Country Albums, onde é a primeira entrada do artista e o Top Streaming Albums e Top Album Sales.

Segundo a publicação, é a segunda maior semana para qualquer álbum country em 2024. Apenas Cowboy Carter de Beyoncé vendeu mais em uma semana, em abril foram 407 mil unidades vendidas.

As vendas da primeira semana do álbum foram reforçadas por sua disponibilidade em quatro edições de vinil (um vinil preto padrão e três variantes de cores; que combinadas venderam 25.000, sendo a melhor semana de Post em vinil), uma fita cassete e um CD, além das músicas e os download digital para a versão padrão de 18 músicas e a versão “Long Bed” de 27 músicas.

Taylor Swift elogia Post Malone após estreia de ‘F-1 Trillion’

Taylor Swift elogiou Post Malone após o lançamento de seu novo álbum. A cantora compartilhou algumas palavras no stories do Instagram.

“Tive a sorte de ouvir essa música incrível no set do vídeo de ‘fortnight’ quando Austin tocou para mim ”, disse ela. “É incrível como sua arte é versátil. E simplesmente o cara mais realista do mundo.”

Vale destacar que a postagem também incluía um link para fazer o stream de F-1 Trillion .

Vale lembrar que Post Malone passou meses em Nashville, escrevendo e colaborando com os principais artistas e compositores country da cidade. Ele se juntou a Morgan Wallen em I Had Some Help , e sua colaboração com Blake Shelton, Pour Me a Drink , está em 14º lugar na parada Country Airplay, segundo a Billboard.

F-1 Trillion também conta com colaborações de Luke Combs, Dolly Parton, Jelly Roll, Tim McGraw, Ernest, Hank Williams Jr., Lainey Wilson, Brad Paisley, Sierra Ferrell, HARDY e Chris Stapleton.

No início de 2024, Taylor Swift se uniu a Post Malone em Fortnight , o primeiro single de seu 11º álbum, The Tortured Poets Department . A faixa passou duas semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 em maio.

O visual do videoclipe apresenta as tatuagens de Post no rosto de Taylor enquanto ela parece limpar o rosto, apenas para revelar um rosto cheio de tinta. Em uma série de cenas de flashback, os dois músicos estão com o rosto renovado, enquanto Swift corre para os braços de Malone, sem tatuagens.