Mayra Dugaich Lizzo compartilha que está “tirando um ano sabático”

No último domingo (25), a cantora Lizzo compartilhou no Instagram que está tirando um ano sabático.

“Estou tirando um ano sabático e protegendo minha paz”, anunciou.

Durante o fim de semana, ela postou nas redes sociais sobre sua visita à Indonésia. Em uma postagem, ela brincou: “Infelizmente postarei muitas fotos de biquíni ”, posando para a câmera.

Pelos stories do Instagram, Lizzo também mostrou sua rotina fitness em Bali: um vídeo dela pulando corda na varanda.

Recentemente, a hitmaker atualizou os fãs sobre sua saúde mental, um assunto sobre o qual ela tem sido franca no ano passado, em meio a acusações de assédio.

Vale lembrar que em agosto de 2023, três ex-dançarinos de sua turnê entraram com uma ação judicial contra ela, alegando má conduta sexual e condições de trabalho hostis. Lizzo alegou que as acusações eram falsas e as considerou “ histórias sensacionalistas ”; o processo foi suspenso em março e aguarda recursos.

“Estou mais feliz dos últimos 10 meses ”, escreveu no Instagram em uma atualização de maio. “ O estranho sobre a depressão é que você não sabe que está nela até sair dela. Definitivamente não sou tão despreocupado como costumava ser. Mas a nuvem negra que me acompanhava todos os dias está finalmente se dissipando. Meu sorriso alcança meus olhos novamente e isso é uma vitória.”

Dois meses antes, em março, ela expressou frustração com o aumento das críticas. “ Estou cansado de aguentar ser arrastado por todos na minha vida e na Internet. Tudo que eu quero é fazer música e deixar as pessoas felizes e ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que eu o encontrei. Mas estou começando a sentir que o mundo não me quer nele. ”, afirmou

Na época, a estrela disse: “Estou constantemente enfrentando mentiras contadas sobre mim por causa de influência e visualizações… sendo alvo de piadas todas as vezes por causa de minha aparência… meu personagem sendo criticado por pessoas que não ‘ não me conhece e desrespeita meu nome. Eu não me inscrevi para isso – – EU DESISTI.”

Lizzo explicou em uma mensagem que não estava renunciando à carreira musical. “ Só preciso esclarecer – quando digo que desisti, quero dizer, parei de dar atenção a qualquer energia negativa” , disse ela.

“O que não vou desistir é da alegria da minha vida, que é fazer música, que é me conectar com as pessoas. Eu sei que não estou sozinho. De forma alguma sou a única pessoa que está experimentando aquela voz negativa que parece ser mais alta que a positiva… Vou seguir em frente, vou continuar sendo eu mesmo.”, finalizou.

Lizzo diz que não vai desistir da música

A cantora LIzzo fez questão de dizer que não vai desistir da música depois que escreveu uma postagem desesperada no Instagram .

A hitmaker de About Damn Time postou um vídeo em sua conta oficial no Instagram para esclarecer qualquer confusão criada por um post recente em que ela disse: “Eu desisto”.

Muitos fãs da cantora interpretaram que ela estaria dando adeus à indústria musical. Na mensagem ela disse que não iria mais se preocupar com as críticas que vinha recebendo.

“Eu queria fazer este vídeo porque só preciso esclarecer quando digo: ‘Desisti’, quero dizer, parei de dar atenção a qualquer energia negativa”, iniciou Lizzo . “O que não vou desistir é da alegria da minha vida, que é fazer música e me conectar com as pessoas. E eu sei que não estou sozinho. De forma alguma sou a única pessoa que experimenta aquela voz negativa que é mais alta que a positiva.”

Lizzo foi acusada de assédio sexual e de promover um ambiente de trabalho tóxico e está sendo processada por esses dois motivos.

Confira: