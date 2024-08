Mayra Dugaich Bruce Springsteen nega rumores de turnê de despedida

Na última sexta-feira (23), Bruce Springsteen negou que irá se afastar dos palcos e fará uma turnê de despedida.

O lendário roqueiro, que vem se apresentando há mais de cinco décadas, deixou claro durante sua apresentação na Filadélfia, que os rumores de sua aposentadoria iminente estão longe da verdade.

Springsteen descartou qualquer conversa sobre uma turnê de despedida. “ Estamos no mercado há 50 anos e não vamos desistir!” ele declarou. “ Não vamos fazer nenhuma besteira de turnê de despedida! Jesus Cristo! Nenhuma turnê de despedida para a E Street Band!”

“Adeus a quê? Mil pessoas gritando seu nome? Dê o fora. Eu não vou a lugar nenhum! ”, acrescentou.

De acordo com a Billboard, a declaração veio em resposta às especulações contínuas sobre a longevidade de Springsteen e da atual turnê da E Street Band.

Vale destacar que o show fez parte da etapa norte-americana de sua turnê em andamento, nos Estados Unidos e Europa apesar de alguns contratempos, incluindo a batalha de Springsteen contra a úlcera péptica no ano passado.

Vale lembrar que o guitarrista Steven Van Zandt também descartou qualquer possibilidade de um fim iminente recentemente: “Não vejo o fim em nenhum lugar à vista, para ser honesto, especialmente na Europa, onde somos maiores do que nunca. Acho que podemos jogar todos os verões para sempre, cara.”

A etapa atual da turnê continuará com apresentações em Toronto e Vancouver antes de terminar em 22 de novembro.

Um novo documentário chamado Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band será lançado na Disney+ e Hulu em outubro.

Bruce Springsteen deve continuar com turnês, diz guitarrista

o guitarrista de Bruce Springsteen , Steven Van Zandt, sugeriu mais shows para o futuro, apesar dos rumores recentes de que a lenda da música poderá se aposentar em breve.

Durante uma nova entrevista ao The Telegraph, o músico da E Street Band e ator dos Sopranos respondeu às especulações de que a atual turnê de The Boss possa ser a última.

“Nunca se sabe” , disse ele. “Quer dizer, tratamos cada show como se fosse o último, e fazemos isso há 50 anos. Mas o público ainda está lá e podemos vê-los ficando mais jovens a cada ano.”

“Para ser honesto, não vejo o fim à vista, especialmente na Europa, onde somos maiores do que nunca. Acho que podemos tocar todos os verões para sempre, cara “, continuou.

“Adoro que os Stones ainda estejam por aí. Porque enquanto eles estiverem por aí, cara, ainda seremos os novos garotos do bairro, certo? Então, estou bem com isso”, afirmou.

Vale destacar que na semana passada, Springsteen e a E Street Band fizeram dois grandes shows no Estádio de Wembley, em Londres, que encerrou a etapa do Reino Unido/Irlanda e da Europa de sua turnê de 2024.

Vale lembrar que em setembro de 2023, ele foi forçado a adiar o restante das datas de sua turnê devido a uma batalha contínua contra uma úlcera gástrica. Posteriormente, remarcou os shows para 2024.

Em maio deste ano, Springsteen adiou seus shows em Marselha, Praga e Milão depois de enfrentar “ problemas vocais ”. Ele está programado para fazer esses shows em maio e junho do próximo ano.

De acordo com o site NME, um novo documentário chamado Road Diary: Bruce Springsteen And The E Street Band será lançado na Disney+ e Hulu em outubro.

De acordo com um comunicado de imprensa, o filme “ abre uma nova porta para o processo criativo de Springsteen para fãs de todo o mundo, compartilhando imagens instantâneas de ensaios da banda e momentos especiais nos bastidores – além de ouvir o próprio Springsteen”.