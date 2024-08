Mayra Dugaich The Weeknd, Chris Martin e A$AP Rocky estarão no festival iHeartRadio Music

Nesta sexta-feira (23), foram anunciadas mais atrações do iHeartRadio Music Festival , com A$AP Rocky , Chris Martin do Coldplay e The Weeknd.

Eles se juntam aos artistas anteriormente confirmados Big Sean, Camila Cabello, Doja Cat, Dua Lipa, Gwen Stefani, Halsey, Hozier, Keith Urban, New Kids on the Block, Paramore, Shaboozey, The Black Crowes, Thomas Rhett e Victoria Monét.

Apresentado por Ryan Seacrest , o festival também incluirá colaborações únicas e apresentações surpresa.

Antes de sua apresentação no iHeart, The Weeknd transmitirá ao vivo no Youtube o show único em São Paulo.

Vale lembrar que Chris Martin está atualmente em turnê com o Coldplay , com a banda unindo forças com Maggie Rogers esta semana durante uma parada em Viena para fazer um cover de Taylor Swift depois que a superestrela foi forçada a cancelar seus shows da The Eras Tour na capital austríaca devido a uma suposta ameaça terrorista.

A atual estrela da capa da Billboard, A$AP Rocky, afirmou que seu álbum Don’t Be Dumb finalmente será lançado neste outono.

Vale destacar que o evento acontecerá em Las Vegas nos dias 20 e 21 de setembro.

“ O iHeartRadio Music Festival é a única ocasião do ano em que os melhores artistas superestrelas de todos os gêneros musicais se reúnem para compartilhar o mesmo palco para um fim de semana de música ao vivo ”, disseram Tom Poleman, diretor de programação, e John Sykes, presidente de empresas de entretenimento da iHeartMedia. “E com o Hulu como destino oficial de streaming, o festival alcançará ainda mais fãs em todo o país.”

The Weeknd compartilha detalhes de show que fará em São Paulo

Em 15 de agosto, The Weeknd publicou em seu stories do Instagram detalhes do setlist que apresentará em São Paulo.

Na foto, ele avisa que cantará faixas de sua trilogia de álbuns.

“ Apenas farei After Hours, Dawn FM “, escreveu.

Vale lembrar que em julho, ele compartilhou em suas redes sociais um vídeo teaser de seu próximo álbum.

Vale destacar que o anúncio chegou um dia depois de confirmar um show no Brasil em setembro. O novo vídeo conta com a legenda: “ Existem três capítulos nesta história”.

De acordo com a Variety, a publicação é uma série de imagens oníricas dos últimos quatro anos de sua carreira musical: com o carro esporte, o pôquer, terno vermelho e óculos escuros e o carro esporte que ele usava em Blinding Lights e os outros vídeos de seu álbum After Hours , de sucesso de 2020, seguindo para as imagens do velho de Dawn FM , depois os personagens encapuzados apresentados em sua turnê After Hours Til the Dawn e, em seguida, novos elementos aparecem.

Durante todo o tempo, as músicas, em grande parte sintetizadores e vocais concentrados podem ser trechos de seu novo material.

O clipe termina com um raio de sol atingindo a cabeça do menino e se espalhando à medida que a grama e as flores crescem.

Em junho de 2023, o cantor falou com a Variety sobre seus planos futuros.

“Estou terminando a terceira parte dessa saga, dessa trilogia. O nome dele sairá em breve, mas não se chama como alguns fãs pensam que se chama… o que eles acham que se chama é na verdade uma música do álbum, mas não é assim que o álbum em si se chama. Então, vou apenas dizer isso”, afirmou.

Ele estreará uma “produção nunca antes vista ”, no show que acontecerá no dia 7 de setembro no Estádio MorumBIS em São Paulo e será produzido pela Live Nation.

Vale lembrar que The Weekend completou sua turnê After Hours Til Dawn pela América do Norte e Europa no ano passado e estrelou a série The Idol . A turnê de estádios tocou para mais de 3 milhões de pessoas ao longo de dois anos.