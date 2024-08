Mayra Dugaich Machine Gun Kelly revela papel da filha em sua sobriedade

Machine Gun Kelly falou sobre sua luta contra o vício, revelando como uma conversa desafiadora com sua filha de 15 anos, Casie, o levou a ficar sóbrio.

No episódio do último domingo (18) do podcast Million Dollaz Worth of Game , MGK relembrou o momento que mudou tudo.

“ Tudo começou com minha filha dizendo: ‘Pai, você sabe que posso dizer quando você está chapado?’ Isso partiu meu coração” , compartilhou ele. Casie tinha 11 ou 12 anos na época. “ Foi a decepção final.”

“Demorei um pouco depois, porque obviamente as drogas dominam você” , ele continuou. “ Esse foi o primeiro passo para mim. Como pai e como homem, para ser o pai que eu gostaria que meu pai tivesse sido, tenho que quebrar essa maldição geracional para meu filha.”

Vale lembrar que no início deste mês, ele discutiu seu marco de um ano de sobriedade no podcast Dumb Blonde apresentado por Bunnie XO.

“Estou completamente sóbrio de tudo. Eu não bebo mais. Não bebo desde agosto passado” , disse ele. MGK entrou discretamente na reabilitação após completar sua turnê europeia em 2023, lutando contra álcool, maconha e pílulas.

“ Eles me deram muitas maneiras de operar o corpo, mostrar de onde vem essa raiva e métodos para reprimi-la”, explicou ele. Ele também deu crédito a sua noiva, Megan Fox , por ajudá-lo no processo de recuperação, dizendo: “Megan com certeza tem sido extremamente útil para lidar com o tipo de abstinência psicológica que acompanha [a sobriedade]”.

Refletindo sobre as lutas de seu pai, MGK revelou no podcast Dumb Blonde o quão profundamente o passado de sua família o influenciou.

Em julho, o orgulhoso pai comemorou o 15º aniversário de Casie com uma homenagem no Instagram, compartilhando momentos de sua vida juntos. “ O mundo gira, mas quando olho para você ele para. Feliz 15 anos princesa ”, legendou uma série de fotos.

Machine Gun Kelly elogia Megan Fox por postura durante reabilitação

Machine Gun Kelly comemorou um marco importante ao completar um ano de sobriedade, agradecendo o apoio da namorada Megan Fox . Durante o podcast Dumb Blonde, apresentado por Bunnie XO, MGK, cujo nome verdadeiro é Colson Baker, compartilhou que está “completamente sóbrio de tudo” desde agosto do ano passado. “ Não bebo mais. Não bebo desde agosto passado”, afirmou o cantor de 34 anos.

Segundo ele, a decisão de procurar ajuda após concluir sua turnê europeia em julho de 2023, culminou nele entrando em uma clínica de reabilitação de forma discreta. “Não contei a ninguém fora das pessoas mais próximas a mim. Essa foi a primeira vez que fui para a reabilitação” , disse ele.

O caminho para a sobriedade não foi fácil. Kelly admitiu que, durante seus 20 anos, abusou das drogas, mas agora aceita que essa caminhada será desafiadora. Ele expressou gratidão a Megan Fox por seu apoio contínuo.

“Megan tem sido extremamente útil. Estou muito feliz que estou sóbrio quando estou com minha filha [Casie], podendo oferecer a paciência e o conselho que ela precisa.” , disse ele.

Durante a conversa, o artista contou sobre sua infância traumática e o relacionamento com seus pais. Ele relembrou a história de seu pai, que foi acusado do assassinato de seu próprio pai quando MGK tinha nove anos, um evento que deixou marcas profundas. “Eles merecem perdão” , disse Kelly sobre os comentários negativos que fez sobre seus pais no passado.

“Eu lutei contra todos esses traumas me tornando o que eu sempre quis que meu pai fosse: durão, enfrentando qualquer um que viesse até mim.”, finalizou.

