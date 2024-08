Mayra Dugaich Taylor Swift elogia Post Malone após estreia de ‘F-1 Trillion’

No último sábado (17), Taylor Swift elogiou Post Malone após o lançamento de seu novo álbum. A cantora compartilhou algumas palavras no stories do Instagram.

“Tive a sorte de ouvir essa música incrível no set do vídeo de ‘fortnight’ quando Austin tocou para mim ”, disse ela. “É incrível como sua arte é versátil. E simplesmente o cara mais realista do mundo.”

Vale destacar que a postagem também incluía um link para fazer o stream de F-1 Trillion .

Vale lembrar que Post Malone passou meses em Nashville, escrevendo e colaborando com os principais artistas e compositores country da cidade. Ele se juntou a Morgan Wallen em I Had Some Help , e sua colaboração com Blake Shelton, Pour Me a Drink , está em 14º lugar na parada Country Airplay, segundo a Billboard.

F-1 Trillion também conta com colaborações de Luke Combs, Dolly Parton, Jelly Roll, Tim McGraw, Ernest, Hank Williams Jr., Lainey Wilson, Brad Paisley, Sierra Ferrell, HARDY e Chris Stapleton.

No início de 2024, Taylor Swift se uniu a Post Malone em Fortnight , o primeiro single de seu 11º álbum, The Tortured Poets Department. A faixa passou duas semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100 em maio.

O visual do videoclipe apresenta as tatuagens de Post no rosto de Taylor enquanto ela parece limpar o rosto, apenas para revelar um rosto cheio de tinta. Em uma série de cenas de flashback, os dois músicos estão com o rosto renovado, enquanto Swift corre para os braços de Malone, sem tatuagens.

Taylor Swift realiza shows em Londres após ameaça em Viena

Taylor Swift celebrou com sua equipe em Londres na noite de segunda-feira (12), marcando sua primeira aparição pública desde o cancelamento de seus shows em Viena, na Áustria, devido a ameaças terroristas. A festa ocorreu conforme reportado pelo site Page Six . O cancelamento dos shows em Viena levou uma igreja local a oferecer um espaço para que os fãs frustrados pudessem se reunir e ouvir a música da cantora.

A segurança foi uma preocupação significativa após o incidente, com as autoridades austríacas detendo três suspeitos envolvidos nas ameaças, que poderiam ter resultado em múltiplas vítimas durante o evento planejado. Os próximos shows de Taylor Swift serão realizados em Londres, nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no estádio de Wembley, como parte da sua The Eras Tour.

Em resposta às ameaças, a polícia londrina reforçou a segurança, e os fãs sem ingresso não poderão permanecer nas áreas ao redor do estádio durante as apresentações. A equipe do estádio emitiu um comunicado proibindo a presença de pessoas ao redor do local durante os eventos para garantir a segurança do público.