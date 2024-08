Mayra Dugaich Quadro inédito de David Bowie é revelado por viúva do cantor

No último domingo (18), a viúva de David Bowie , Iman , compartilhou imagens de uma pintura inédita que o músico criou em 2014.

Segundo o NME, a pintura abstrata tem toques de amarelo e azul e foi assinada pessoalmente pela lenda da música, que faleceu em janeiro de 2016.

Em 2021, outra pintura de Bowie que foi comprada por apenas £ 3 arrecadou mais de £ 60.000 em leilão. A peça datava de 1997 e fazia parte de uma série de 47 retratos que David Bowie trabalhou nessa época.

Vale destacar que o álbum de 1974, ‘Diamond Dogs’, foi relançado em maio para marcar seu 50º aniversário. O álbum, feito na ausência do guitarrista Mick Ronson, contou com Bowie assumindo a liderança do instrumento, e foi feito após suas tentativas fracassadas de adaptar Nineteen Eighty-Four de Orwell e um projeto baseado na escrita de William S. Burroughs.

Outra joia do arquivo de Bowie foi disponibilizada para o Record Store Day deste ano na forma de ‘ Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth ), uma coleção de gravações do Trident Studios em 1971 de músicas que viriam a formar o álbum ‘Ziggy Stardust’ um ano depois.

Em abril, seu colaborador de longa data, Brian Eno, falou sobre a experiência “ poderosa ” de retrabalhar sua música Get Real para um novo projeto de álbum inspirado nas mudanças climáticas, Sounds Right .

Vale lembrar que uma rua em Paris também recebeu o nome do cantor no início do ano, enquanto uma de suas letras manuscritas foi estimada em leilão por até £ 100.000.

David Bowie: álbum de estreia ganha edição em vinil duplo verde

O inovador álbum de estreia de David Bowie está pronto para um revival vibrante com uma reedição em vinil duplo colorido pela Universal Music , através da lendária Deram Records , com tracklists exclusivas para seduzir os fãs antigos e novos. Este produto está em pré-venda no Brasil aqui na Umusic Store pelo valor de R$ 349,90 .

Críticos da época comentaram a respeito deste grande trabalho de Bowie. O semanário musical britânico The New Musical Express (NME) elogiou a sonoridade de Bowie como “tudo muito refrescante” e saudando-o como “um talento muito promissor” . Já a Melody Maker observa o álbum como “uma coleção singularmente gratificante” com produção “excelente” , enquanto expressa surpresa por Bowie ainda não ter causado um impacto maior na cena pop.

Enquanto isso, o Disc & Music Echo elogia o álbum, descrevendo-o como “um álbum de estreia notável e criativo de um londrino de 19 anos” e declarando Bowie como “um novo talento que merece atenção”. Com críticas tão esclarecedoras, esta reedição promete reacender o legado inicial de Bowie e apresentar sua arte visionária a uma nova geração de ouvintes.

Confira: