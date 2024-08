Mayra Dugaich Álbum de Taylor Swift atinge 15 semanas no topo da Billboard 200

O álbum de Taylor Swift , The Tortured Poets Department, alcança a 15ª semana no topo da parada Billboard 200.

Segundo a Billboard, ela empata com Tapestry de Carole King entre os discos femininos, já que passou 15 semanas no primeiro lugar em 1971. Apenas Adele, com o disco 21 e a trilha sonora liderada por Whitney Houston para O Guarda-Costas tiveram mais semanas no primeiro lugar entre as mulheres, 24 e 20 repectivamente.

De acordo com a Luminate, Tortured Poets vendeu 85.000 unidades de álbum equivalentes nos Estados Unidos na semana encerrada em 15 de agosto.

Vale destacar que a parada Billboard 200 classifica os álbuns mais populares da semana nos EUA. com base no consumo multimétrico medido em unidades equivalentes de álbum, compilado pela Luminate. As unidades compreendem vendas de álbuns, álbuns equivalentes em faixas e álbuns equivalentes em streaming. Cada unidade equivale a uma venda de álbum, ou 10 faixas individuais vendidas de um álbum, ou 3.750 streams de áudio e vídeo oficiais suportados por anúncios ou 1.250 pagos/assinatura sob demanda gerados por músicas de um álbum.

Com este álbum, ela soma sua 84ª semana de carreira em primeiro lugar na Billboard 200, ampliando seu recorde entre os solistas. O total abrange seus 14 álbuns em primeiro lugar.

Vale lembrar que em 15 de agosto, a The Eras Tour iniciou suas cinco noites programadas no Estádio de Wembley, em Londres, para os shows finais na Europa. A temporada se encerra na próxima terça (20).

Na última quinta-feira (15), Taylor Swift apresentou uma nova versão do álbum digital de Poets em sua loja virtual oficial, que ficou disponível por seis horas. O conjunto incluía as 16 músicas do álbum padrão, além de uma faixa bônus exclusiva, The Prophecy (Long Story Short – Live From Lyon) , gravada durante a The Eras Tour em 2 de junho.

Também em 15 de agosto, por apenas seis horas, a loja virtual de Swift reabasteceu uma variante do álbum digital que estava disponível brevemente na semana anterior, com as 16 músicas do álbum padrão, além de uma versão ao vivo de thank You aimEe (Mean – Live from London) , gravado em 22 de junho durante sua The Eras Tour.

Na semana de acompanhamento que terminou em 15 de agosto, Tortured Poets vendeu quase 10.000 downloads de álbuns digitais em todas as variantes e em todos as plataformas. A diferença que o segundo lugar da lista, The Rise and Fall of a Midwest Princess , de Chappell Roan , ficou atrás de Poets foi em 13.000 unidades.

Taylor Swift canta ‘London Boy’ pela 1ª vez no Estádio de Wembley

Na última sexta-feira (16), Taylor Swift cantou pela primeira vez a faixa London Boy , durante o segundo show da The Eras Tour no Estádio de Wembley.

Como parte de sua seção de músicas surpresa do show, a superstar escolheu a faixa favorita do álbum Lover , que pode ser sobre seu ex-namorado Joe Alwyn. Para a empolgação dos Swifties, ela mudou uma letra no refrão final para cantar: “I enjoy playing Wembley.”.

Ela seguiu a faixa com mais duas músicas surpresa: Dear John do Speak Now e Sad Beautiful Tragic do Red.

Vale lembrar que Joe e Taylor se separaram em abril de 2023, na época em que a estrela pop lançou sua turnê The Eras Tour na América do Norte. Depois de um breve relacionamento com Matty Healy, do The 1975, ela começou a namorar Travis Kelce, o jogador do Kansas City Chiefs.

O atleta já fez uma participação no show em I Can Do It With a Broken Heart.

“Foi o momento perfeito para eu ir lá… me divertir não só com ela, mas com o público e tentar deixar todo mundo animado para o resto do show.”, revelou.