Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (15), Megan Thee Stallion e GloRilla estiveram no podcast Close Friends Only do Instagram. Elas se tornaram melhores amigas desde que colaboraram e pegaram a estrada juntas para a Hot Girl Summer Tour de Megan no início deste ano.

Durante a conversa, embora sejam próximas hoje em dia, nem sempre foi assim. Elas comentaram qual foi a primeira impressão que tiveram uma da outra quando se viram pela primeira vez.

“Eu conheci você na sua festa Hottieween no ano passado e não vou mentir, eu era meio tímida” , disse Glo. “ Você estava apenas agindo como se não estivesse bebendo naquela noite… Eu pensei, ‘Essa vadia não está agindo como se não estivesse bebendo, tipo, O que há com essa vadia?’”

“Você foi muito legal quando te conheci, por Deus. Lembro-me de quando alguém gravou um vídeo nosso quando te conheci e estávamos nos abraçando como se fosse um abraço de vovó de um lado para o outro. Onde você esteve durante toda a minha vida? Você foi doce pra caralho. Quero dizer, tipo, você parece imparcial. Você parece legal, mas é imparcial. Então foi por isso que eu disse que era tímida. ”, continuou.

Quanto à impressão de Megan sobre GloRilla, ela não sabia se as travessuras e loucuras do Instagram realmente combinariam com sua personalidade na vida real.

“Eu realmente não sabia como você seria antes de conhecê-la”, disse Meg. “ Eu estava tipo, tudo bem, de longe, mas eu não sabia como seria. Não sei se foi alguma besteira, tipo, Instagram, ou se seria na vida real. Mas então, quando te conheci, pensei: ‘Sim, este pode ser meu primo! Este é o meu povo!’ Então, sim, eu também achei você muito gentil e engraçada pra caralho.”

Enquanto viajavam juntas, a amizade delas cresceu com momentos emocionantes, como quando Megan surpreendeu Glo com flores em seu aniversário e ela retribuiu o favor ao presentear Thee Stallion com uma placa “ M ” personalizada.

“Adoro o vínculo que eu e @glorillapimp construímos nas últimas semanas!” Megan Thee Stallion legendou uma postagem de junho no Instagram. “ Você é minha irmã 4L, você e cola nunca se livrarão de mim.”

Glo respondeu nos comentários: “Eu amo você 4L Meg. Estou tão feliz por ter feito essa turnê com você que não teria feito de outra maneira eu “Mal posso esperar para eles ouvirem essa merda quente, ahhhh, tão animado.”

De acordo com a Billboard, Wanna Be de Megan e GloRilla manteve o status de top 20 na Billboard Hot 100, onde atualmente ocupa a 13ª posição na parada desta semana.

Megan Thee Stallion lança videoclipe de ‘Mamushi’

Se você é um frequentador assíduo do TikTok, é bem provável que já tenha se deparado com diversas pessoas dançando ao som dos versos em japonês: “Okane kasegu watashi wa sutaa/ Okane kasegu watashi wa sutaa/ Sutaa, sutaa, sutaa, sutaa, kirakira/ Watashi wa sutaa” .

Esses versos fazem parte da faixa Mamushi, uma colaboração entre a rapper americana Megan Thee Stallion e o artista japonês Yuki Chiba , que recentemente ganhou um videoclipe depois de viralizar nas redes sociais.

No videoclipe, lançado nesta sexta-feira (09), Megan e Yuki assumem o comando de um spa em Tóquio e enfrentam gangsters. Em uma das cenas marcantes, Megan seduz seus adversários e se transforma em uma mamushi, uma cobra venenosa comum no Japão, para eliminá-los.

Mamushi é uma das 18 faixas do álbum Megan , que chegou às plataformas digitais em junho deste ano e marca o início da carreira independente de Megan Thee Stallion .

Confira: