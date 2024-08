Mayra Dugaich [object Object]

Nesta quinta-feira (15), Halsey lançou o single inédito Lonely Is the Muse.

“I always knew I was a martyr and that Jesus was one too/ But I was built from special pieces that I learned how to unscrew/ And I can always reassemble to fit perfectly for you/ Or anybody that decides that I’m of use” , ela canta o refrão da música co-escrita com Stuart Price e produzida por Austin Corona, Wyatt Bernard e Brandon Buttner.

Depois de lançar Lucky no mês passado, o terceiro single do próximo quinto álbum da cantora é um retorno ao som opressor e de inspiração industrial de sua colaboração com Trent Reznor do Nine Inch Nails e Atticus Ross em 2021 If I Can’t Have Love, I Want Power . Halsey lançou o primeiro single, The End, que abordava lutas com alguns dos problemas médicos que ela enfrentou nos últimos anos.

De acordo com um comunicado, Halsey fez uma prévia da música durante sua apresentação no Sziget Festival de Budapeste e no Flow Festival de Helsinque na semana passada, bem como em um show secreto no Koko, em Londres, na noite de quarta-feira (14). Até o momento, a data de lançamento do próximo álbum, o primeiro sob um novo contrato com a Columbia Records após se separar do antigo selo Capitol, ainda não foi anunciada.

Halsey ainda está processando ‘sentimentos’ sobre perda de bebê

No próximo ano, Halsey completará uma década desde um dos momentos mais complicados de sua vida e carreira. Em uma recente participação no podcast She MD, a cantora refletiu sobre um aborto espontâneo que sofreu pouco antes de subir ao palco para um show importante aos 20 anos. Agora com 29 anos e mãe de um filho de três anos chamado Ender, Halsey ainda está processando esses sentimentos complexos.

“Eu estava em uma situação muito difícil porque era o início da minha carreira e havia muita coisa em jogo,” explicou a artista. “Havia parceiros corporativos, parceiros de mídia, mas, mais importante, havia mil crianças que esperaram o dia todo para me ver.” Ela revelou que foi durante uma apresentação do VEVO Lift, pouco antes do lançamento de seu álbum de estreia, Badlands , em agosto de 2015.

Naquele momento, Halsey, a artista, teve que tomar prioridade sobre Ashley, a pessoa. Ela enviou sua assistente à farmácia para comprar fraldas de adulto para conter o sangramento, tomou remédio para a dor e subiu ao palco para uma performance que foi registrada em vídeo. “Quando assisto a essa performance agora, me vejo pálida e suada, e minha voz está diferente,” comentou no podcast.

Em 2016, Halsey descreveu essa apresentação como “a mais raivosa de sua vida” . Ela percebeu que sua ordem de prioridades a fazia sentir que não era mais “um ser humano” . Após o show, ela vomitou profusamente em um estacionamento e embarcou em um avião para o Canadá para outra apresentação. “Me culpei por isso,” disse na época, “porque acho que a razão foi o estilo de vida que eu estava levando. Eu não bebia. Não usava drogas. Estava sobrecarregada – no hospital a cada duas semanas por desidratação, precisando de soro. Eu estava anêmica, desmaiando. Meu corpo simplesmente quebrou.”

Em junho, Halsey lançou o single The End , seu primeiro lançamento em mais de um ano, detalhando suas lutas de saúde e os desafios emocionais que enfrentou durante esse período. Os lucros da música foram destinados à Leukemia & Lymphoma Society e à Lupus Research Alliance. Ela também foi aberta sobre suas batalhas contra a endometriose, chegando a afirmar que estava “de volta às fraldas” após um procedimento para a doença.

