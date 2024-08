Mayra Dugaich Jack White compartilha planos para turnê do álbum ‘No Name’

Na última terça-feira (13), Jack White compartilhou detalhes sobre como planeja fazer a turnê de seu novo álbum No Name , revelando que ele “ tocará principalmente em clubes pequenos ”.

O solista e ex-vocalista do White Stripes fez uma série de shows intimistas recentemente em apoio ao seu surpreendente sexto álbum de estúdio, que ele lançou no início deste mês.

Vale lembrar que Jack White se apresentou Nashville, Atlanta e em alguns festivais europeus.

Pelas redes sociais, o cantor e compositor postou uma declaração sobre como os pequenos shows recentes são parte de uma turnê não convencional mais ampla em apoio ao ‘No Name’.

“Olá e amor a todas as pessoas do mundo lá fora. Muita gente perguntando sobre quando vamos anunciar as ‘datas da turnê’, bem, não sabemos o que dizer, mas a turnê já começou no Legion algumas semanas atrás”, escreveu.

“ As pessoas continuam dizendo que esses são ‘shows pop-up’ que temos feito, bem, você pode chamá-los do que quiser, mas estamos em turnê agora”, afirmou.

“Esses são os ‘shows’. Não anunciaremos as datas com tanta antecedência, tocaremos principalmente em pequenos clubes, festas de quintal e alguns festivais aqui e ali para ajudar a pagar as despesas.”, continuou.

“Os shows serão anunciados o mais próximo possível da data do show, alguns shows nem decidiremos fazer até aquela manhã. Eu também quero caminhar pelos pomares e pegar maçãs das árvores à vontade e encher minha barriga daquela fruta se o desejo me atingir. Estou procurando por aquela brisa fresca, sabe?”, revelou.

“Muito amor e rock and roll para todos vocês e vocês são abençoados por dar esse amor aos outros, esperamos vê-los na estrada em breve, se não, vamos tomar um café e comer uma fatia de torta algum dia? A música é sagrada.”, finalizou.

Vale destacar que ele assinou o post como ‘ Johnny Guitar (Archbishop Harold Holm3s) III’.

Jack White apresenta músicas de ‘No Name’ durante show

O cantor Jack White se apresentou em sua cidade natal, Detroit, dias depois de tocar no Pentaport Rock Festival na Coreia do Sul, foram quase 100 minutos que serviram de celebração do lançamento do álbum No Name.

Vale lembrar que ele lançou o álbum de 13 músicas secretamente em 19 de julho, quando cópias de capa branca foram colocadas, de graça, nas sacolas dos clientes nas lojas Third Man Records em Detroit, Nashville e Londres. O álbum foi lançado formalmente na sexta-feira passada, no mesmo dia em que os ingressos para o show em Detroit foram colocados à venda e se esgotaram instantaneamente.

De acordo com a Billboard, o show contou com setlist de 21 músicas. That’s How I’m Feeling , foi uma das sete faixas de No Name incluídas no show.

Outro destaque do show foi uma versão de I Wanna Be Your Dog, intercalada com partes de Cannon do White Stripes.

“Já vi tantos shows neste prédio, mas nunca toquei aqui de verdade ”, ele disse ao público. Antes de cantar Hotel Yorba ele brincou que “ tenho que ter cuidado; a última vez que toquei essa música em Detroit, eu me casei ”, referindo-se à proposta no palco e casamento com Olivia Jean em 8 de abril de 2022, na noite de abertura de sua turnê.

“Obrigado por todo o amor que vocês deram esta noite” , ele disse aos fãs. “ Espero que tenhamos dado tanto amor de volta a vocês. A música é sagrada!”

Segundo a Billboard, Jack White segue para Suécia, para tocar no festival Way Out West na quinta-feira, 8 de agosto, com o início de uma temporada de três dias que inclui shows na Noruega e Dinamarca.

Confira: