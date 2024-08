Mayra Dugaich Estreia da 2ª temporada de ‘Round 6’ contará com eventos pelo mundo

Nesta terça-feira (13), a Netflix anunciou que abrirá um evento para promover a série Round 6 . O Squid Game: The Experience chegará na cidade de Nova York em outubro, permitindo que as pessoas vivenciem a emoção da série em primeira mão.

A experiência ao vivo será estará no Manhattan Mall, fazendo com que os participantes testem suas habilidades e estratégias em desafios inspirados na série.

Tal como aconteceu com a experiência original do Squid Game ao vivo em Los Angeles no ano passado, Squid Game: The Trials , a experiência em Nova York também incluirá um mercado noturno com comida, lanches e coquetéis de inspiração coreana. A experiência em Nova York também incluirá um “Squid Mart ”, com itens colecionáveis, produtos e espaço para fotos.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a Netflix afirma que também planeja abrir outras experiências da série na Europa e na Ásia ainda este ano, todas programadas para a estreia da segunda temporada da série. Vale lembrar que o streaming também está trazendo de volta a série de reality shows Squid Game: The Challenge .

No último domingo (11), um teaser foi liberado nas redes sociais. A segunda temporada de Round 6 está se aproximando com um mistério intrigante e novos jogadores que prometem elevar ainda mais a tensão.

Com estreia marcada para o próximo dia 26 de dezembro , o teaser revelou alguns dos novos números de participantes, aumentando a expectativa dos fãs que mal podem esperar para enfrentar os novos desafios desta temporada tão aguardada.

‘Round 6’ gravou 2ª e 3ª temporadas ao mesmo tempo, diz site

A série Round 6 gravou a segunda e terceira temporadas simultaneamente, informou site sul-coreano OSEN.

De acordo com a publicação, a Netflix planeja lança-las com apenas um pequeno intervalo entre elas, semelhante a outra série de sucesso do streaming, The Glory .

“Estamos nos estágios finais de preparação para o lançamento da 2ª temporada de Round 6. Ainda não podemos fornecer detalhes definitivos sobre a 3ª temporada “, disse a plataforma.

O elenco da segunda temporada de Round 6 inclui Lee Jung Jae, Lee Byung Hun e Wi Ha Joon , bem como os novos membros do elenco Im Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, Jo Yu Ri, Won Ji An, Park Sung Hoon, Yang Dong Geun, TOP, Lee Jin Wook, David Lee, Noh Jae Won, Kang Ae Sim e Oh Dal Soo.

Vale lembrar que a série foi criada e dirigida por Hwang Dong-hyuk e fez grande sucesso em 2021.