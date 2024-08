Mayra Dugaich [object Object]

No último domingo (11), a atriz Camilla Camargo presenteou Zezé di Camargo cantando o sucesso É o Amor.

“Ele não tem nem ideia do que a gente tá aprontando para ele. Acho que é um presente para a vida inteira”, falou sobre a surpresa de Dia dos Pais.

“Eu já tinha essa vontade de colocar voz em algumas músicas do meu pai para dar de presente para ele já há algum tempo. Mas confesso que a vergonha me impedia, falava: ‘como eu vou cantar?’. Que atrevimento é esse! Ele para mim o maior cantor desse país, artista” , afirmou.

“Sou uma filha babona! Falo que ninguém escuta mais meu pai do que eu. Esse presente nada mais é do que uma forma de demonstrar todo o amor que tenho por ele. Mas enfim, o quão fã sou do Mirosmar e também do Zezé artista. E eu tenho muito orgulho. É para você amo tanto que é tão parte de mim. Te amo!”, finalizou.

Vale lembrar que Camilla, de 38 anos, é fruto do casamento do sertanejo com Zilu Godoi, além dos irmãos Wanessa e Igor.

Zezé será pai novamente, Graciele Lacerda anunciou que está grávida do cantor no último dia 11 de julho. “O nosso milagre”, escreveu ele na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

Graciele Lacerda e Zezé di Camargo exibem ultrassom do bebê

Grávida, Graciele Lacerd a compartilhou na última quarta-feira (31) imagens do seu ultrassom. Durante o exame ela estava acompanhada por Z ezé di Camargo.

“Hoje fomos ver o nosso pacotinho de amor. Estou com 16 semanas e três dias e completo 4 meses no dia 12/08! Está tudo bem, graças a Deus! Obs: Será que já é um furinho no queixo?!” , questionou ela.

Vale lembrar que o casal anunciou a gravidez no último dia 11 de julho. “O nosso milagre”, escreveu Zezé na legenda do vídeo postado nas redes sociais.

“Este é apenas o começo de uma nova jornada, e estou muito empolgada para compartilhar a cada momento com vocês. Lembre-se sempre: nunca perca a esperança, mesmo nos momentos mais difíceis. Deus está trabalhando em algo lindo para você e no tempo certo. Você verá a sua graça manifestada na sua vida” , afirmou Graciele.

“Estou grávida, esse é nosso milagre, a prova de que Deus sempre sabe o que é melhor pra nós. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito animada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança ”, finalizou.

Vale ressaltar que Zezé é pai de Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento com Zilú Godoi. Graciele será mãe pela primeira vez.

