Mayra Dugaich Shows de Taylor Swift em Londres estão confirmados, dizem autoridades

Na última quinta-feira (8), as autoridades do Reino Unido anunciaram que não há indicação de que as ameaças terroristas antes dos shows agora cancelados de Taylor Swift em Viena, na Áustria, terão impacto em seus próximos shows em Londres.

“Não há nada que indique que os assuntos que estão sendo investigados pelas autoridades austríacas terão impacto nos próximos eventos aqui em Londres”, disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres para a Reuters, acrescentando: “ O Met trabalha em estreita colaboração com as equipes de segurança do local e outros parceiros para garantir que haja planos adequados de segurança e policiamento em vigor. Como sempre, continuaremos a manter qualquer nova informação sob análise cuidadosa.”

Taylor Swift se apresentará no Estádio de Wembley, em Londres, em cinco noites com ingressos esgotados, de 15 a 20 de agosto.

Anteriormente, a Associated Press informou que o principal suspeito do caso, um homem de 19 anos, confessou que planejava “ matar o máximo de pessoas possível ” do lado de fora do Ernst Happel Stadium, onde a cantora faria seu show de 8 a 10 de agosto.

A pessoa identificada como o principal suspeito abandonou o emprego e “ mudou visivelmente a sua aparência e adaptou-se à propaganda do EI [Estado Islâmico ]”. Omar Haijawi-Pirchner, chefe da Diretoria de Segurança e Inteligência do Estado da Áustria, disse que o suspeito queria usar facas ou explosivos caseiros para atacar os Swifties fora do estádio, que deveria atrair mais de 195 mil fãs.

As autoridades também disseram que foram encontrados materiais da Al-Qaeda e Estado Islâmico na casa de um segundo suspeito austríaco de 17 anos, que teria sido recentemente contratado por uma empresa que presta serviços no local. Ambos os suspeitos estão atualmente sob custódia.

Até o momento, a cantora não comentou sobre o cancelamento.

Shows de Taylor Swift em Viena são cancelados

Nesta quarta-feira (7), a promotora da turnê The Eras Tour de Taylor Swift anunciou que os shows em Viena, na Áustria foram cancelados.

“Com a confirmação de funcionários do governo de um ataque terrorista planejado no Ernst Happel Stadium, não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos”, disse a mensagem no Instagram da Barracuda Music, promotores dos shows austríacos que estavam planejados para 8 a 10 de agosto. “Todos os ingressos serão reembolsados ​​automaticamente nos próximos 10 dias úteis.”

Vale destacar que a polícia confirmou que um cidadão austríaco de 19 anos foi preso na manhã desta quarta-feira por planejar um ataque terrorista não especificado em Viena, cujo foco deveria ser o show de Taylor Swift. Um segundo suspeito foi preso à tarde, segundo a ABC News.

O meio de comunicação informa ainda que Franz Ruf, diretor-geral de segurança pública do Ministério do Interior, afirmou em coletiva de imprensa que os suspeitos se radicalizaram online, tendo o jovem de 19 anos alegado lealdade ao líder do Estado Islâmico em julho. Antes do cancelamento, Ruf havia dito que a segurança seria aumentada nos shows, que deveriam atrair 65 mil espectadores por dia.

Os shows em Viena seriam a penúltima parada da Eras Tour em sua etapa europeia, seguida por uma passagem de cinco noites no Estádio de Wembley, em Londres. Em outubro, ela retornará à América do Norte para uma última rodada pelos EUA e Canadá antes de encerrar a turnê mundial no final do ano.