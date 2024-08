Mayra Dugaich Pai de Travis Kelce comenta menção a Taylor Swift em música de Kanye West

Na última quinta-feira (8), o pai de Travis Kelce, Ed Kelce , compartilhou no Facebook uma matéria do Daily Mail que destaca a letra de uma faixa do álbum Vultures 2 de Kanye com Ty Dolla $ign. Em Lifestyle (Demo), Lil Wayne canta uma referência ao romance de Taylor Swift com o jogador do Kansas City Chiefs.

“Doença mental em plena exibição” , escreveu Ed na rede social.

Vale lembrar que são anos de desavença entre Taylor e Kanye, que começaram quando ele interrompeu seu discurso no MTV Video Music Awards de 2009. Também não é a primeira vez que Kanye menciona Swift em suas letras, já que a faixa Famous traz a frase: “ I feel like me and Taylor might still have sex/ Why? I made that b—- famous.”

Vale destacar que a popstar fará uma parada no Estádio de Wembley, em Londres, antes de voltar aos Estados Unidos e ao Canadá para uma última etapa antes de encerrar a The Eras Tour em Dezembro.

Shows de Taylor Swift em Londres estão confirmados, dizem autoridades

Na última quinta-feira (8), as autoridades do Reino Unido anunciaram que não há indicação de que as ameaças terroristas antes dos shows agora cancelados de Taylor Swift em Viena, na Áustria, terão impacto em seus próximos shows em Londres.

“Não há nada que indique que os assuntos que estão sendo investigados pelas autoridades austríacas terão impacto nos próximos eventos aqui em Londres”, disse um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres para a Reuters, acrescentando: “ O Met trabalha em estreita colaboração com as equipes de segurança do local e outros parceiros para garantir que haja planos adequados de segurança e policiamento em vigor. Como sempre, continuaremos a manter qualquer nova informação sob análise cuidadosa.”

Taylor Swift se apresentará no Estádio de Wembley, em Londres, em cinco noites com ingressos esgotados, de 15 a 20 de agosto.

Anteriormente, a Associated Press informou que o principal suspeito do caso, um homem de 19 anos, confessou que planejava “ matar o máximo de pessoas possível ” do lado de fora do Ernst Happel Stadium, onde a cantora faria seu show de 8 a 10 de agosto.

A pessoa identificada como o principal suspeito abandonou o emprego e “ mudou visivelmente a sua aparência e adaptou-se à propaganda do EI [Estado Islâmico ]”. Omar Haijawi-Pirchner, chefe da Diretoria de Segurança e Inteligência do Estado da Áustria, disse que o suspeito queria usar facas ou explosivos caseiros para atacar os Swifties fora do estádio, que deveria atrair mais de 195 mil fãs.

Confira: