Mayra Dugaich Vinny estreia o ‘Baile do Vinny’ com show em Itaipava, no RJ

O cantor Vinny levará alegria, ritmo e brasilidade com o Baile do Vinny , o mais vibrante projeto do cantor que fez o Brasil inteiro mexer as cadeiras. No próximo sábado, 10 de agosto, às 21h, o Soberano Itaipava será o palco de uma festa contagiante que vai colocar todo mundo para dançar.

O Baile do Vinny é mais do que um show, é uma celebração da música brasileira com aquele groove inconfundível que só Vinny sabe proporcionar. Conhecido por hits dançantes como Shake Boom, Requebra, Na Gandaia e Uh Tiazinha , o cantor promete animar a pista com um repertório recheado de sucessos e uma energia vibrante que vai contagiar a todos.

Além dos próprios sucessos, Vinny traz para o palco uma seleção de clássicos de grandes artistas da “ música pra bailar brasileira” , como Tim Maia, Lulu Santos, Jorge Ben, Seu Jorge, Skank e muitos outros. É uma oportunidade única para dançar, cantar e se divertir ao lado de um dos ícones da música nacional.

Nascido no interior de São Paulo, o cantor, compositor e multi-instrumentista conta com mais de 30 anos de carreira. Sua jornada musical começou em 1992, quando foi vocalista da banda de rock Hay Kay, que lançou seu primeiro álbum com a BMG/Ariola. O sucesso da banda foi ampliado com músicas na trilha sonora de novelas da TV Globo, como Segredo em Vamp e Teu Olhar em Corpo e Alma.

Em 1995, Vinny iniciou sua carreira solo com a Indie Records e ganhou notoriedade nacional em 1997 com o hit Heloísa Mexe a Cadeira . Seus outros sucessos incluem Shake Boom, Requebra e Uh Tiazinha , que dominaram as paradas e os programas de rádio e TV dos anos 90 e 2000.

Após um período afastado para se dedicar à família e a projetos pessoais, Vinny retornou ao cenário musical em 2008 com o álbum “ Vinny – Acústico Circular “. Em 2009, apresentou o álbum de música eletrônica “ Clássicos na Pista “, com releituras de canções clássicas do rock brasileiro. Em 2012, fundou sua própria gravadora, a Vinny Planet, e concluiu sua graduação em Filosofia, além de ser aprovado para o Mestrado em Ciências Sociais na Argentina.

A carreira de Vinny também inclui atuação, com participações em produções como o Porta dos Fundos e a apresentação do programa Papo Cabeça no Music Box TV Brazil. Em 2019, ele se juntou ao LS Jack no projeto Vinny + LS Jack e participou da turnê LS Jack 25 Anos em 2022, celebrando os 25 anos da banda carioca.