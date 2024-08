Mayra Dugaich Rock In Rio: Nagalli convida Veigh para seu show no Palco Supernova

Após bater 200 milhões de reproduções com seu álbum de estreia Magic Show e a versão Deluxe, Nagalli se prepara para estrear nos palcos. E não é em qualquer palco, o artista está confirmado para o Rock In Rio – 40 Anos . Com mais de 4 bilhões de plays nas plataformas digitais , Nagalli está entre os produtores mais respeitados do Brasil, sendo o produtor mais ouvido do rap nacional, ultrapassando a marca de 8 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

No próximo dia 14 de setembro, Nagalli sobe ao Palco Supernova do Rock In Rio como headliner da noite . Para a apresentação, ele já confirmou a presença de Veigh , G . A , Niink e Ghard , artistas de sua própria gravadora, a Supernova Entertainment.

“”É um momento de celebração do género, não só do meu álbum. Uma parte de todo esforço que fiz que se concretiza nisso, ao vivo. Muito ansioso e muito feliz com tudo isso”, comemora Nagalli.

Sucesso nas edições de 2019 e 2022 – quando se apresentaram nomes como Mc Poze do Rodo, ConeCrew Diretoria e TETO – o Palco Supernova chega ao Rock In Rio – 40 Anos reforçando sua grandiosidade. Agora, ele também ganha uma nova localização, dividindo um amplo local com o New Dance Order e o Espaço Favela. Tudo para melhorar a experiência dos artistas e, claro, do público.

Além de Nagalli, o Supernova irá reunir nomes como Mc Maneirinho, Major RD, Duquesa e Cynthia Luz. Os ingressos para o Rock In Rio, seguem à venda através do site oficial do festival – compre aqui .

Sobre Nagalli

“He sent me the magic” é a marca das produções do piracicabano que vem elevando o nível da visibilidade dos produtores musicais. São mais de 4 bilhões de reproduções em suas músicas nas plataformas de streaming .

Produtor musical, beatmaker e multi-instrumentista, Nagalli é apontado como um dos artistas de maior notoriedade da atualidade, sendo responsável por fazer crescer a sonoridade contemporânea do gênero trap no Brasil. Desde o início da sua trajetória, em 2016, dá passos importantes para que, hoje, esteja ao lado dos maiores nomes da urban music. Inclusive, sendo um dos fundadores da Supernova Entertainment, gravadora independente tida como uma das maiores potências do mercado de música urbana.

Em 2024, anuncia seu primeiro álbum, e logo nos primeiros dois meses de lançamento, supera a marca de 130 milhões de reproduções com Magic Show e a versão Deluxe do disco. Um total de 16 faixas reúne os maiores nomes do rap nacional da atualidade. Em sua estreia, alcançou a posição #08 dos discos mais ouvidos do mundo, entrando para o Top 10 Debut Albums Global no Spotify. Desde seu lançamento, o álbum também figurou por meses entre os dez mais ouvidos do Spotify Brasil.

Além dos sucessos de suas produções, Nagalli passa a dirigir os projetos da Supernova Ent, já iniciando pelos álbuns Dos Prédios e Dos Prédios Deluxe , que somam bilhões de plays nas plataformas de áudio. Destaque ainda para o álbum Inocente (Demotape), de Djonga, em que produziu sete das oito faixas.